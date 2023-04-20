Сергей Павлович: «Не жалею, что в 18 лет пошел в армию. До нее я был эгоистом»

Теги UFC MMA Сергей Павлович UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович сказал, что не жалеет о службе в армии.

«До армии я больше думал о себе, был эгоистом. В армии понял, что у меня есть еще родители, близкие, родственники. Если ты что-то делаешь, каково будет им? Ладно ты сам, а что те, кто тебя воспитывал, вкладывал в тебя душу и так далее. Им будет вдвойне или втройне больнее. Повзрослел, стал по-другому смотреть на вещи.

Я не жалею, что в 18 лет пошел в армию. Там я повзрослел, стал самостоятельным. После армии поменялись ориентиры. Перестал общаться со многими друзьями, с которыми общался ранее, потому что общие интересы остались в детском мире. Мне нужно было идти во взрослую жизнь, трудиться, не тратить время впустую. Конкретно я о службе в армии не жалею», – сказал боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович.

В ночь на 23 апреля Павлович проведет бой против четвертого номера дивизиона Кертиса Блейдса. Он идет на серии из пяти побед нокаутами.

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Сергей Павлович: «Хабиб как каток. С Исламом они очень похожи. Махачев – такой же пахарь. В принципе, они одного уровня»

1 комментарий

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Freak05 Feal
"Не будь эгоистом, думай о себе "
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