Сергей Павлович: «Не жалею, что в 18 лет пошел в армию. До нее я был эгоистом»

Сергей Павлович сказал, что не жалеет о службе в армии.

«До армии я больше думал о себе, был эгоистом. В армии понял, что у меня есть еще родители, близкие, родственники. Если ты что-то делаешь, каково будет им? Ладно ты сам, а что те, кто тебя воспитывал, вкладывал в тебя душу и так далее. Им будет вдвойне или втройне больнее. Повзрослел, стал по-другому смотреть на вещи.

Я не жалею, что в 18 лет пошел в армию. Там я повзрослел, стал самостоятельным. После армии поменялись ориентиры. Перестал общаться со многими друзьями, с которыми общался ранее, потому что общие интересы остались в детском мире. Мне нужно было идти во взрослую жизнь, трудиться, не тратить время впустую. Конкретно я о службе в армии не жалею», – сказал боец тяжелого веса UFC .

В ночь на 23 апреля Павлович проведет бой против четвертого номера дивизиона Кертиса Блейдса. Он идет на серии из пяти побед нокаутами.

Камил Гаджиев: «Если Павлович пройдет Блейдса, то это 100% выход на Джонса»

Сергей Павлович: «Хабиб как каток. С Исламом они очень похожи. Махачев – такой же пахарь. В принципе, они одного уровня»