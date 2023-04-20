Сергей Павлович: «Хабиб как каток. С Исламом они очень похожи. Махачев – такой же пахарь. В принципе, они одного уровня»

Сергей Павлович сравнил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

« – это жесткий пахарь. Его борьба… Из всех, с кем я видел его работу, никто не мог встать после его борьбы. Как каток. С Исламом они очень похожи. Махачев – такой же пахарь.

В принципе, они одного уровня. Я не думаю, что у них были сверхсхватки. Просто помогали друг другу работать. Он тоже очень крепкий, и мало кто мог встать из-под него», – сказал боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович.

В ночь на 23 апреля Павлович проведет бой против четвертого номера дивизиона Кертиса Блейдса. Он идет на серии из пяти побед нокаутами.

А Махачев сильнее Хабиба? Как считают сами? И может ли он стать звездой такого же уровня?

Хабиб назвал Емельяненко и Джонса лучшими бойцами MMA. Рейтинг справедлив? А где в этом списке были бы сам Хабиб и Конор?