Сергей Павлович: «Хабиб как каток. С Исламом они очень похожи. Махачев – такой же пахарь. В принципе, они одного уровня»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Сергей Павлович Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович сравнил Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

«Хабиб – это жесткий пахарь. Его борьба… Из всех, с кем я видел его работу, никто не мог встать после его борьбы. Как каток. С Исламом они очень похожи. Махачев – такой же пахарь.

В принципе, они одного уровня. Я не думаю, что у них были сверхсхватки. Просто помогали друг другу работать. Он тоже очень крепкий, и мало кто мог встать из-под него», – сказал боец тяжелого веса UFC Сергей Павлович.

В ночь на 23 апреля Павлович проведет бой против четвертого номера дивизиона Кертиса Блейдса. Он идет на серии из пяти побед нокаутами.

А Махачев сильнее Хабиба? Как считают сами? И может ли он стать звездой такого же уровня?

Хабиб назвал Емельяненко и Джонса лучшими бойцами MMA. Рейтинг справедлив? А где в этом списке были бы сам Хабиб и Конор?

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9 комментариев

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Spitamen Gonzales
Сейчас у местной публики будет когнитивный диссонанс. Надо как-то поддержать Павловича и при этом поругать Хабиба. Задача не из простых
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Ruslan Isaev
Ответ Spitamen Gonzales
Сейчас у местной публики будет когнитивный диссонанс. Надо как-то поддержать Павловича и при этом поругать Хабиба. Задача не из простых
Этот срач разводится только тут. А у бойцов только уважение. Не от одного Русского бойца (если говорить о юфс) не видел негатива к Хабибу и наоборот
+12
-3
+9
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Spitamen Gonzales
Ответ Ruslan Isaev
Этот срач разводится только тут. А у бойцов только уважение. Не от одного Русского бойца (если говорить о юфс) не видел негатива к Хабибу и наоборот
Естественно, Руслан. Потому, что бойцы вместе пашут, делают один труд и хорошо понимают цену достижений друг друга ( я о российских бойцах ) А местная же публика всегда ненароком будет разделять, поскольку токсичность индивидуумов не даёт возможности видеть объективную картину.
+7
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mootoo
Ответ Spitamen Gonzales
Сейчас у местной публики будет когнитивный диссонанс. Надо как-то поддержать Павловича и при этом поругать Хабиба. Задача не из простых
квалификация Хабиба особо не оспаривалась даже его хейтерами, есличо
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Саламбек Алаев
Ответ Spitamen Gonzales
Есличо, тут оспаривается все связанное с ним. Начиная от квалификации и заканчивая моральной составляющей. Однако моралисты которые пытаются что-то оспорить явно свои комментарии не из церковного собора пишут.
Он все с нимбами на голове и ландышами какают
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Мага осторожный
Ответ Саламбек Алаев
Он все с нимбами на голове и ландышами какают
В лицемерие с муслимами никто не сравнится
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mootoo
Ответ Spitamen Gonzales
Есличо, тут оспаривается все связанное с ним. Начиная от квалификации и заканчивая моральной составляющей. Однако моралисты которые пытаются что-то оспорить явно свои комментарии не из церковного собора пишут.
а эти моралисты из собора тоже продвигают религиозный экстримизм?
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