Уайлдер – о бое против Джошуа: «Я дам саудовцам их первую жертву нокаутом»

Теги Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Деонтей Уайлдер обещает нокаутировать Энтони Джошуа.

«Давайте сделаем это. Я дам саудовцам их первую жертву нокаутом. Этого можно ожидать от любого боя Уайлдера, но этот будет особенным.

У меня есть нечто особенное, что я применю в этот раз», – сказал экс-чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер.

В октябре-2022 Уайлдер нокаутом победил Роберта Хелениуса. До этого он дважды проиграл Тайсону Фьюри.

На Ближнем Востоке хотят провести бои Фьюри – Усик и Уайлдер – Джошуа в один день. Около 400 млн долларов потратят на гонорары боксеров

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12 комментариев

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mister1
Слишком больно бьет, и до всех соперников плюхи долетели рано или поздно а челюсть у Тохи пластмассовая
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mister1
Уайдлер нокаутом в 2-6 раунде
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Фикиск Фусов
Поставлю месячную зарплату на Деонтея, если будут драться.
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язнаюгдеты
Думаю будет сценарий второго боя Уайлдера с Ортисом. Хороводы, клинчи, лидерство Джошуа по очкам... а потом БАМ. И всë
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ToniKroos1999
Деонтей его уничтожит)
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Мовсар Германия
Ответ Zakal
12 раундов ватокатсва и победа джошуа разгромно по очкам
хочу чтобы Деонтей вырубил Энтони! наглухо
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Murad995
Джошуа не согласиться
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pam pam
Уайлдер вероятно закончит боксерскую карьеру Джошуа
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язнаюгдеты
Уайлдер донесëт плюху, не удивлюсь если до 3-4 раунда
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