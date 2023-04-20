Уайлдер – о бое против Джошуа: «Я дам саудовцам их первую жертву нокаутом»

Деонтей Уайлдер обещает нокаутировать Энтони Джошуа.

«Давайте сделаем это. Я дам саудовцам их первую жертву нокаутом. Этого можно ожидать от любого боя Уайлдера, но этот будет особенным.

У меня есть нечто особенное, что я применю в этот раз», – сказал экс-чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер.

В октябре-2022 Уайлдер нокаутом победил Роберта Хелениуса. До этого он дважды проиграл Тайсону Фьюри.

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