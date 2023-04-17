Диллиан Уайт прокомментировал слухи о «турнире четырех» в Саудовской Аравии.

«Потенциально это может случиться, но ведь это спорт. В боксе все сложно, когда речь идет об организации боев. Четыре огромных звезды и личности, которые принадлежат к разным промоушенам.

Будет очень трудно организовать подобный турнир, не потратив миллиард долларов», – заявил экс-чемпион по версиям WBC Silver и WBO International в тяжелом весе Диллиан Уайт.

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