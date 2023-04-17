Диллиан Уайт – о турнире между Усиком, Фьюри, Джошуа и Уайлдером: «Будет очень трудно организовать подобное соревнование, не потратив миллиард»

Теги Александр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Энтони Джошуа Диллиан Уайт бокс Бокс/MMA/UFC

Диллиан Уайт прокомментировал слухи о «турнире четырех» в Саудовской Аравии.

«Потенциально это может случиться, но ведь это спорт. В боксе все сложно, когда речь идет об организации боев. Четыре огромных звезды и личности, которые принадлежат к разным промоушенам. 

Будет очень трудно организовать подобный турнир, не потратив миллиард долларов», – заявил экс-чемпион по версиям WBC Silver и WBO International в тяжелом весе Диллиан Уайт.

Тайсон Фьюри летом может подраться с Энди Руисом, а в ноябре или декабре – с Александром Усиком

Промоутер Фьюри – о возможном бое с Джошуа: «Мы не получили от них ни одного звонка»

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6 комментариев

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mqh9pzrxgf
Ответ mister1
Усик миллион стоит, деонтей - 15, джошуа -25, Тайсон Фьюри оставшиеся от миллиарда забирает
Ну не знаю, я бы глянул бой усик-уайлдер
Сила против техники, эпик тоже есть
+3
0
+3
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mqh9pzrxgf
Миллиард жадный цыган только попросит, за 1 бой причем😀
+3
-1
+2
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SEVEN_
Эти столько денег затребуют что даже арабы обломятся платить)
0
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Isa Babaev
Ответ mqh9pzrxgf
Ну не знаю, я бы глянул бой усик-уайлдер Сила против техники, эпик тоже есть
Деонтей уничтожит украинца
0
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mqh9pzrxgf
Ответ Isa Babaev
Деонтей уничтожит украинца
Ну это только бой покажет
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