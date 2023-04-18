Тренер Уайлдера: «Хочу, чтобы Деонтей подрался с Джошуа»

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа Малик Скотт бокс Бокс/MMA/UFC

Тренер Уайлдера заявил, что Деонтей должен провести поединок с Энтони Джошуа.

«Хочу, чтобы Деонтей подрался с Энтони Джошуа. Если этот бой не состоится, то это будет самой настоящей трагедией. Когда меня спрашивают, что Деонтей собирается делать дальше, я всегда пытаюсь упомянуть этот поединок.

Деонтей хочет драться, а я хочу увидеть этот бой. Посмотрим, чего хочет сам Джошуа. Мяч на его стороне. Мы готовы», – сказал Малик Скотт.

На Ближнем Востоке хотят провести бои Фьюри – Усик и Уайлдер – Джошуа в один день. Около 400 млн долларов потратят на гонорары боксеров

Тренер Уайлдера считает, что его боец за три раунда победит Джошуа

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3 комментария

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Yavich
Матч за 3 место )))
+3
0
+3
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Johnny Walker
Ответ mister1
А еще пару лет назад эти негры должны были драться за 1 место и абсолюта
Их переоценили
+1
0
+1
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mister1
Ответ Yavich
Матч за 3 место )))
А еще пару лет назад эти негры должны были драться за 1 место и абсолюта
0
0
0
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