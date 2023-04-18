Тренер Уайлдера: «Хочу, чтобы Деонтей подрался с Джошуа»

Тренер Уайлдера заявил, что Деонтей должен провести поединок с Энтони Джошуа.

«Хочу, чтобы Деонтей подрался с Энтони Джошуа. Если этот бой не состоится, то это будет самой настоящей трагедией. Когда меня спрашивают, что Деонтей собирается делать дальше, я всегда пытаюсь упомянуть этот поединок.

Деонтей хочет драться, а я хочу увидеть этот бой. Посмотрим, чего хочет сам Джошуа. Мяч на его стороне. Мы готовы», – сказал Малик Скотт.

На Ближнем Востоке хотят провести бои Фьюри – Усик и Уайлдер – Джошуа в один день. Около 400 млн долларов потратят на гонорары боксеров

Тренер Уайлдера считает, что его боец за три раунда победит Джошуа