Уайлдер – о Фьюри: «Ненавижу этого ублюдка, он читер»

Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал встречу с Тайсоном Фьюри в феврале.

Боксеры обменялись дружеским рукопожатием в Саудовской Аравии, где проходил поединок между Джейком Полом и Томми Фьюри. 

«Я ненавижу этого ублюдка. Он читер, и все это знают. Но Саудовская Аравия – территория мира. Это не место для вражды», – сказал Уайлдер.

Напомним, что бойцы дрались трижды. Первый поединок между Фьюри и Уайлдером закончился ничьей, остальные два Тайсон выиграл досрочно.

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1 комментарий

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melmi
Фьюри выиграл трилогию
Может балаболить как хочет , но тут точка
+7
-1
+6
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