Уайлдер – о Фьюри: «Ненавижу этого ублюдка, он читер»
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал встречу с Тайсоном Фьюри в феврале.
Боксеры обменялись дружеским рукопожатием в Саудовской Аравии, где проходил поединок между Джейком Полом и Томми Фьюри.
«Я ненавижу этого ублюдка. Он читер, и все это знают. Но Саудовская Аравия – территория мира. Это не место для вражды», – сказал Уайлдер.
Напомним, что бойцы дрались трижды. Первый поединок между Фьюри и Уайлдером закончился ничьей, остальные два Тайсон выиграл досрочно.
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Может балаболить как хочет , но тут точка