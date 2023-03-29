Уайлдер – о Фьюри: «Ненавижу этого ублюдка, он читер»

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе прокомментировал встречу с в феврале.

Боксеры обменялись дружеским рукопожатием в Саудовской Аравии, где проходил поединок между Джейком Полом и Томми Фьюри.

«Я ненавижу этого ублюдка. Он читер, и все это знают. Но Саудовская Аравия – территория мира. Это не место для вражды», – сказал Уайлдер.

Напомним, что бойцы дрались трижды. Первый поединок между Фьюри и Уайлдером закончился ничьей, остальные два Тайсон выиграл досрочно.

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