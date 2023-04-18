«Чушь собачья». Тайсон Фьюри прокомментировал слухи о «турнире четырех»

Тайсон Фьюри опроверг слухи о проведении «турнира четырех» в Саудовской Аравии.

«Могу подтвердить, что все эти слухи – чушь собачья», – написал Тайсон Фьюри в социальных сетях.

Ранее появилась информация, что в Саудовской Аравии может пройти турнир с участием Фьюри, Усика, Джошуа и Уайлдера.

На Ближнем Востоке хотят провести бои Фьюри – Усик и Уайлдер – Джошуа в один день. Около 400 млн долларов потратят на гонорары боксеров

Диллиан Уайт – о турнире между Усиком, Фьюри, Джошуа и Уайлдером: «Будет очень трудно организовать подобное соревнование, не потратив миллиард»