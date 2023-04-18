«Чушь собачья». Тайсон Фьюри прокомментировал слухи о «турнире четырех»

Теги тяжелый вес Александр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри опроверг слухи о проведении «турнира четырех» в Саудовской Аравии.

«Могу подтвердить, что все эти слухи – чушь собачья», – написал Тайсон Фьюри в социальных сетях.

Ранее появилась информация, что в Саудовской Аравии может пройти турнир с участием Фьюри, Усика, Джошуа и Уайлдера.

На Ближнем Востоке хотят провести бои Фьюри – Усик и Уайлдер – Джошуа в один день. Около 400 млн долларов потратят на гонорары боксеров

Диллиан Уайт – о турнире между Усиком, Фьюри, Джошуа и Уайлдером: «Будет очень трудно организовать подобное соревнование, не потратив миллиард»

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4 комментария

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Alan Dutch
Как же уныл бокс, как же сложно организовать бой топовых боксёров, даже деньги предлагают астрономические, но всё равно бесполезно, а с мешками-ноунеймами договариваются на раз-два
+23
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+22
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Чукотский политпроект
Фура лучше ещё раз своего дружка Чисору побьёт, самый "великий" чемпион в тяжелом весе блин.
+9
0
+9
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Мама Живанилда
Видимо, сильно задело самолюбие цыгана эта новость
+6
0
+6
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Вадим Симонов
Значит пока не договорились,мало предложили.
+1
-1
0
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