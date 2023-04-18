«Чушь собачья». Тайсон Фьюри прокомментировал слухи о «турнире четырех»
Тайсон Фьюри опроверг слухи о проведении «турнира четырех» в Саудовской Аравии.
«Могу подтвердить, что все эти слухи – чушь собачья», – написал Тайсон Фьюри в социальных сетях.
Ранее появилась информация, что в Саудовской Аравии может пройти турнир с участием Фьюри, Усика, Джошуа и Уайлдера.
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