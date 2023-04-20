Шлеменко вызвал Сульянова на рукопашный бой: «Не я к нему какие-то претензии предъявлял, а он»

Александр Шлеменко вызвал главу Hardcore Анатолия Сульянова на рукопашный бой.

«Поймите правильно, не я к нему какие-то претензии предъявлял, а он. Он имел что-то против нашего промоушена. Прикольно. Любят же встречаться главы промоушенов. Прикинь, сделать такую тему: глава промоушена SFC против главы промоушена Hardcore. Интересная тема. Я сразу загорелся, когда узнал, что он по армейке выступал.

Интересная тема. Тем более сейчас армейский рукопашный бой переживает не лучшие времена. Его как-то задвигают, хотя это идеальнейший вид спорта для Вооруженных сил. Идеальнее не придумать. По сути, его какой-то гений придумал. Как толчок, чисто для армейки, чисто для того спорта, который нас возродил, почему бы и нет? Почему и не встретиться с Анатолием и выступить. Это же нормальная тема», – сказал боец MMA Александр Шлеменко.

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