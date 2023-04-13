Александр Шлеменко в Омске проведет поединок против экс-бойца UFC

Александр Шлеменко проведет поединок против экс-бойца UFC.

Боец MMA Александр Шлеменко выступит на турнире SFC в Омске. Соперник – экс-боец UFC Алекс Оливейра, который провел в промоушене 22 боя и покинул его в 2022 году.

В декабре-2022 Шлеменко дрался против Магомеда Исмаилова, которому проиграл единогласным решением судей.

Шлеменко меняет Омск: застраивает город спортивными площадками, бесится от алкоголя и читает лекции в тюрьмах