Александр Шлеменко в Омске проведет поединок против экс-бойца UFC

Теги MMA Александр Шлеменко Алекс Оливейра Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко проведет поединок против экс-бойца UFC.

Боец MMA Александр Шлеменко выступит на турнире SFC в Омске. Соперник – экс-боец UFC Алекс Оливейра, который провел в промоушене 22 боя и покинул его в 2022 году.

В декабре-2022 Шлеменко дрался против Магомеда Исмаилова, которому проиграл единогласным решением судей.

Шлеменко меняет Омск: застраивает город спортивными площадками, бесится от алкоголя и читает лекции в тюрьмах

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6 комментариев

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Артур Лим
Классика. Полусредневес против средневеса. И да, средневес как ни странно из России.
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pasha_t
Ответ something special
Не забудешь зайти сюда после боя и переобуться, если что?
Такие события я не пропускаю)))
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Sarumian
За баклаху охоты крепкого будут биться.
0
-1
-1
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something special
Ответ pasha_t
Ковбой его в бараний рог свернет
Не забудешь зайти сюда после боя и переобуться, если что?
+2
0
+2
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Олег Акимов
Я уж подумал решил против Штыркова выскочить
0
-1
-1
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pasha_t
Ковбой его в бараний рог свернет
+4
-1
+3
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