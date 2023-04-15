Штырков – о бое с Дациком: «Фриковая история. Соглашусь только, чтобы заработать»

Теги MMA Александр Шлеменко Вячеслав Дацик Иван Штырков Поп ММА Бокс/MMA/UFC

Штырков назвал условия для поединка с Дациком.

Российский боец Иван Штырков прокомментировал идею Александра Шлеменко организовать его бой с Вячеславом Дациком.

«Удивлен желанием Шлеменко. Если бы он сказал, что Владимир Хрюнов хочет организовать этот поединок, то я бы и глазом не моргнул. Мне странно это слышать, потому что Александр вроде как был противником подобных неспортивных поединков.

Наверное, для этого есть причины и возможности. Саша понимает, что против Дацика я не выйду за три копейки. Даже за стандартный гонорар. Чтобы туда опуститься, нужна серьезная мотивация. Но в защиту Дацика могу сказать, что он молодец. При своем неатлетичном телосложении он делает отличную работу.

Мы понимаем, что все это не про спорт. Это треш, крики и оры, которые он вытворяет на взвешивании. Он не особо перегибает палку, но для меня это все мир поп-ММА, поп-бокса и всех подобных вещей. Он боксирует три по три. Это что?

Фриковая история. Понимаю, что это модно и медийно, но с точки зрения спорта – это дно. Для чего это мне? Только, чтобы заработать», – сказал Штырков.

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Шлеменко отказался бы от боя с бойцом нетрадиционной ориентации: «Я по-другому воспитан. Руку подать нельзя такому человеку»

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