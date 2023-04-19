Шлеменко – об Александре Емельяненко: «Если захочет, я готов его научить, как жить трезвым»

Александр Шлеменко готов взять в команду Александра Емельяненко.

«Я уже помогаю ему своими интервью. А вы что предлагаете? Он не маленький мальчик. Он старше меня на три года. Как вы себе это представляете? Я – отец пятерых детей, у меня огромнейшая общественная нагрузка, ни у одного спортсмена ее нет, 13 филиалов в девяти регионах, а еще промоушен и куча всего. Я не буду держать его за руку. Если Александр придет ко мне, я готов его взять. Но он сам должен этого захотеть, а он не хочет.

Я не готов быть человеком, который возьмет на себя ответственность и будет сидеть с ним против его желания. Если захочет, я готов его научить, как жить трезвым. Тем более лето – самая активная пора для наших общественных локаций. У нас в августе будет семейный фестиваль трезвого образа жизни. Александр может приехать, а мы можем ему все показать и научить. Если он не хочет, я не готов силком тащить», – сказал боец MMA Александр Шлеменко.

В начале апреля Александр Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения помочился в аэропорту и задержал рейс из Екатеринбурга в Москву.

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