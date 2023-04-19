Шлеменко – об Александре Емельяненко: «Если захочет, я готов его научить, как жить трезвым»

Теги Александр Емельяненко MMA Александр Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко готов взять в команду Александра Емельяненко.

«Я уже помогаю ему своими интервью. А вы что предлагаете? Он не маленький мальчик. Он старше меня на три года. Как вы себе это представляете? Я – отец пятерых детей, у меня огромнейшая общественная нагрузка, ни у одного спортсмена ее нет, 13 филиалов в девяти регионах, а еще промоушен и куча всего. Я не буду держать его за руку. Если Александр придет ко мне, я готов его взять. Но он сам должен этого захотеть, а он не хочет.

Я не готов быть человеком, который возьмет на себя ответственность и будет сидеть с ним против его желания. Если захочет, я готов его научить, как жить трезвым. Тем более лето – самая активная пора для наших общественных локаций. У нас в августе будет семейный фестиваль трезвого образа жизни. Александр может приехать, а мы можем ему все показать и научить. Если он не хочет, я не готов силком тащить», – сказал боец MMA Александр Шлеменко.

В начале апреля Александр Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения помочился в аэропорту и задержал рейс из Екатеринбурга в Москву.

Александр Емельяненко опубликовал видео с тренировки: «Феникс» готов вернуться в дело! Кто следующий соперник? Как думаете?»

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12 комментариев

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Мага осторожный
Два дурака, один всегда пьяный, другой всегда трезвый
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artem klishin
в итоге оба бухать будут
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Комнатный Герой💪
Шлем зануда. Любимым внучком наверное был, октябрянок, пионер, староста в классе, лох в классе, ботан, всегда на первой парте сидел и всю мелочь старшакам сливал что бы его сильно не лошили. Поэтому и в единоборства пошёл, но комплексы и обиды из прошлого не отпускают.
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ɔculpa
Ответ Саламбек Алаев
Вы являетесь великим «определятором» ума ? Или с чего вы решили что вы настолько умны , чтобы судить об интеллекте Шлеменко ? Судя по вашему комментарию , он точнее умнее тебя
Если тебе близка твердолобая Шлемовская ведёная философия, с уклонами в тезисы "на улицах сказали, значит так правильно", "пацаны не ценят, значит это не правильно" (это всё можно найти в его интервью), для которого в том числе, очевидно, крайне близок тезис "быть трезвым – равно уже быть выше и умнее всех, кто трезвый не всегда", значит ты такой же напыщенный болван. Именно в этом апломб большинства высказываний Шлеменко. Я знаю кучу идиотов-трезвенников (и их не меньше идиотов-алкашей), которые с напыщенным видом считают себя учителями жизни только потому, что не бухают и занимаются зарядкой. Просто по определению считают себя выше. Если тебе близка философия самодовольных и самообольщённых жлобов – отлично, наслаждайся, но ты не сумеешь доказать, что эта философия верна, а пока же ты можешь лишь швыряться "судя по вашему комментарию", и ноль аргументов далее.
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Вася Енотов
Емельяненко к сожалению вряд ли разродится креативным ответом). А то бросил бы вызов по каким-нибудь спортивным делам, где проигравший должен выпить девятку от Балтики)). Таких людей нужно ставить на место. А то видите ли учитель нравственности нашёлся. Себя бы научил уму-разуму.
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Сергей Орлов
Трезвым и глупым.
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banchik1
Шлема считаю отбитым на голову, не самым умным человеком, и за него в боях не болею. Но не признать, что он занимается и много чем полезным и нужным, и что в данном случае сказал все правильно, было бы неправильным.
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Navian
На это Емеля пойтить не может)
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Сергей Орлов
Ответ Мага осторожный
Два дурака, один всегда пьяный, другой всегда трезвый
Отличный комментарий)
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SEVEN_
Ответ Мага осторожный
Два дурака, один всегда пьяный, другой всегда трезвый
И нет у них золотой середины😂
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Саламбек Алаев
Ответ ɔculpa
Чем мне менее отвратителен Емеля, так это тем, что он не строит из себя ментора, наставника, коим пытается изобразить себя Шлем, на деле являющийся дурачком хоть и в несколько иной плоскости, нежели типичный алкоголик-богатырь Саша Емельяненко, но и при этом дурачком никак не меньшего коэффициента. Емеля хотя бы не думает, что он больно умён и несёт в себе некую бытовую истину существования, которой можно поучать заблудших других. Шлем так о себе думает, хотя на деле – просто типичный напыщенный болван.
Вы являетесь великим «определятором» ума ? Или с чего вы решили что вы настолько умны , чтобы судить об интеллекте Шлеменко ? Судя по вашему комментарию , он точнее умнее тебя
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