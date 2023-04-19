Александр Шлеменко: «Если у Федора Емельяненко есть ко мне претензии, я готов перед ним извиниться»

Теги MMA Федор Емельяненко Александр Шлеменко Бокс/MMA/UFC

Александр Шлеменко готов извиниться перед Федором Емельяненко.

«У меня не было диалога с Федором Емельяненко. Мне тяжело до него дотянуться. Это величина, которую непросто встретить и поговорить. У меня это пока не получилось сделать. В будущем мы можем поговорить, потому что мы делаем общее дело.

Ради будущего спорта и процветания наших детей я готов пожертвовать чем-то личным для общего дела. Если у Федора есть ко мне претензии, я готов извиниться перед ним. Вопросов нет. Главное, чтобы наша молодежь не страдала», – сказал боец MMA Александр Шлеменко.

Шлеменко во время выборов президента союза MMA России сказал, что Федор Емельяненко выложил открытое письмо с критикой экс-президента Радмира Габдуллина. Сам Емельяненко отверг обвинения.

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8 комментариев

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Александр Чарлин
Александр, у меня тоже есть к тебе претензии
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Бодратустра
Чтож ты фрайер сдал назад
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SGambler
Шлеменко все перепутал, извиняются обычно перед другим человеком, а Федор думаю не нуждается в его извинениях.
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Олег Кайзер
Чтобы российская молодёжь не страдала, продолжай топтать банки с пивом.
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Sub Zero
Шлеменко лучший!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Scorpion
Ответ Бодратустра
Чтож ты фрайер сдал назад
не по масти ты пошёл ❤️♦️
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