Александр Шлеменко: «Если у Федора Емельяненко есть ко мне претензии, я готов перед ним извиниться»

Александр Шлеменко готов извиниться перед Федором Емельяненко.

«У меня не было диалога с Федором Емельяненко. Мне тяжело до него дотянуться. Это величина, которую непросто встретить и поговорить. У меня это пока не получилось сделать. В будущем мы можем поговорить, потому что мы делаем общее дело.

Ради будущего спорта и процветания наших детей я готов пожертвовать чем-то личным для общего дела. Если у Федора есть ко мне претензии, я готов извиниться перед ним. Вопросов нет. Главное, чтобы наша молодежь не страдала», – сказал боец MMA Александр Шлеменко.

Шлеменко во время выборов президента союза MMA России сказал, что выложил открытое письмо с критикой экс-президента Радмира Габдуллина. Сам Емельяненко отверг обвинения.