Дмитрий Бикрев: «Блейдс для Павловича – это подарок»

Теги UFC MMA Сергей Павлович Кертис Блейдс Дмитрий Бикрев Павлович - Блейдс Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бикрев поделился ожиданиями от поединка между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом.

«Сережа выиграет нокаутом. Блейдс будет пытаться искать счастья в борьбе, но Павлович физически сильный. И с борьбой у него проблем нет, Сергей ничего не даст ему сделать. А в стойке просто разберет Блейдса, Павлович сильно подтянул свой бокс.

Блейдс для него – это подарок. И победа над Блейдсом – прямой путь к бою за титул», – сказал чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев.

Бой между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом пройдет в ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе.

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6 комментариев

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Orson2074
На таком уровне нет подарков, Блэйдс тоже не первый день в этом спорте.
Надеюсь, у Павловича настрой посерьезнее, чем у этого Нострадамуса.
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il buono
У Павловича нет проблем с борьбой? Я помню, как Оверим перевёл его в партер, и Сергей ничего не смог сделать. А Блейдс в борьбе - не Оверим. Посмотрим, что будет
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Фрэнк Канистра
Очень опасно недооценивать такого крепкого опытного тяжа как Блэйдс. борьба у него хорошая, колотухи тоже будь здоров летят. Болеем за Серегу, но нужно очень внимательным быть.
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Ильмарчик
Подарки, 85%. Надо выходить, вырубать и потом снимать сливки, и только в таком порядке. Шапками закидывать наша национальная забава.
+2
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Палач022
Интересно если Блэйдс победит, что скажет этот господин?
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