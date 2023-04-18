Дмитрий Бикрев: «Блейдс для Павловича – это подарок»
Дмитрий Бикрев поделился ожиданиями от поединка между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом.
«Сережа выиграет нокаутом. Блейдс будет пытаться искать счастья в борьбе, но Павлович физически сильный. И с борьбой у него проблем нет, Сергей ничего не даст ему сделать. А в стойке просто разберет Блейдса, Павлович сильно подтянул свой бокс.
Блейдс для него – это подарок. И победа над Блейдсом – прямой путь к бою за титул», – сказал чемпион AMC Fight Nights Дмитрий Бикрев.
Бой между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом пройдет в ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе.
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Надеюсь, у Павловича настрой посерьезнее, чем у этого Нострадамуса.