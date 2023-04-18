Олег Тактаров: «Павлович победит Блейдса. Он находится на подъеме»

Теги UFC Олег Тактаров MMA Сергей Павлович Кертис Блейдс Павлович - Блейдс Бокс/MMA/UFC

Олег Тактаров дал прогноз на бой Сергея Павловича и Кертиса Блейдса.

«Думаю, что Павлович победит Блейдса, несмотря на то, что американец – хороший борец. У Сергея был хороший лагерь, и вообще он сейчас находится на подъеме своей карьеры», – сказал ветеран ММА Олег Тактаров.

Поединок между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом состоится в ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

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12 комментариев

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Hunteralex
Кто вообще знает, каков уровень борьбы у Павловича? А то он вроде всех сносит, но это на ногах. А Блейдс наверняка пойдёт валить за землю
+6
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San9
Ответ jonnysilverhand01
Украинцу тяжело будет выиграть, это факт
Тяжеловато выиграть бой, в котором не принимаешь участие. Ты прав.
+5
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el_gato
рубрика "мнение эксперта"
+4
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Купаж
Ответ Azret09
Льюис победил случайно, А Нганну 2-раза забил как Павлович забил Льюиса, и Туйвасу!
Льюис выжидал проход и просто встретил Блейдса. Если называть это случайностью, то тут уж скорее Блейдс случайно решил пройти в ноги именно в этот момент))
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Владимир Мироненко
Ответ jonnysilverhand01
Украинцу тяжело будет выиграть, это факт
Почему ты так про Блэйдса?
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Azret09
Ответ Sevuska
Хорошо бы , конечно. Ударники , такие как Льюис и Нгану, побеждали Блейдса . Думаю , и Павлович должен победить .
Льюис победил случайно, А Нганну 2-раза забил как Павлович забил Льюиса, и Туйвасу!
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Vasiliy S
Блейдс крутой борец
Как бы не получили повторение Джонс - Ган
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besik
Ответ Vasiliy S
Блейдс крутой борец Как бы не получили повторение Джонс - Ган
Ну Блейдс далеко не Джонс
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