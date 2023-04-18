Олег Тактаров: «Павлович победит Блейдса. Он находится на подъеме»

Олег Тактаров дал прогноз на бой Сергея Павловича и Кертиса Блейдса.

«Думаю, что Павлович победит Блейдса, несмотря на то, что американец – хороший борец. У Сергея был хороший лагерь, и вообще он сейчас находится на подъеме своей карьеры», – сказал ветеран ММА Олег Тактаров.

Поединок между и состоится в ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

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