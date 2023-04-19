Александр Емельяненко: «Надеюсь, что проблем в партере против Блэйдса у Павловича не будет. Серега сейчас на хорошем ходу»

Теги UFC Александр Емельяненко Сергей Павлович Кертис Блейдс UFC Fight Night Павлович - Блейдс Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя Павлович – Блейдс.

«Серега сейчас на хорошем ходу – роняет соперников. Молодец. Надеюсь, что проблем в партере против Блейдса у Павловича не будет.

Хотя еще большой вопрос: сможет ли Блэйдс создать эти проблемы. Желаю Сергею добиться очередной быстрой победы и добраться до чемпионского пояса», – сказал боец MMA Александр Емельяненко.

Бой между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом пройдет в ночь на 23 апреля. Павлович выиграл пять последних боев нокаутами.

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1 комментарий

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jonnysilverhand01
Экспертное мнение «алкофеникса», интересно, ему эти мысли в голову пришли, когда он бегал и метил в аэропорту или после, когда он фотографировался с полицейскими
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