Сидельников – о бое Павловича и Блейдса: «Сергей продолжит череду побед нокаутами»

Кирилл Сидельников поделился ожиданиями от поединка между Павловичем и Блейдсом.

«Это будет интересный бой, потому что у Кертиса неудобные антропометрические данные, но мы уже видели, что Сергею без разницы драться с высоким, худым или тяжелым соперником. У него есть удар, есть плюха, которую он всегда доносит до цели.

Мое мнение, что бой не продлится больше одного раунда. Сергей также продолжит свою череду побед нокаутами. Он заматерел и уже не подросток или парень, а настоящий мужик, полностью устойчивый психологически. Он сейчас на хорошем подъеме и череде побед.

Думаю, у Кертиса мало шансов против него. Но в то же время никто не видел Серегу больше одного раунда и не знает, какая у него выносливость. Будем надеяться, что с ней все отлично. Я буду особенно болеть за Серегу, потому что это наш российский боец, который вызывает эмпатию. Но не хочется, чтобы этот бой уходил в поздние раунды», – сказал боец Кирилл Сидельников.

Поединок между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом пройдет 23 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

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