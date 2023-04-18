Сидельников – о бое Павловича и Блейдса: «Сергей продолжит череду побед нокаутами»

Теги UFC MMA Кирилл Сидельников Сергей Павлович Кертис Блейдс Павлович - Блейдс Бокс/MMA/UFC

Кирилл Сидельников поделился ожиданиями от поединка между Павловичем и Блейдсом.

«Это будет интересный бой, потому что у Кертиса неудобные антропометрические данные, но мы уже видели, что Сергею без разницы драться с высоким, худым или тяжелым соперником. У него есть удар, есть плюха, которую он всегда доносит до цели.

Мое мнение, что бой не продлится больше одного раунда. Сергей также продолжит свою череду побед нокаутами. Он заматерел и уже не подросток или парень, а настоящий мужик, полностью устойчивый психологически. Он сейчас на хорошем подъеме и череде побед.

Думаю, у Кертиса мало шансов против него. Но в то же время никто не видел Серегу больше одного раунда и не знает, какая у него выносливость. Будем надеяться, что с ней все отлично. Я буду особенно болеть за Серегу, потому что это наш российский боец, который вызывает эмпатию. Но не хочется, чтобы этот бой уходил в поздние раунды», – сказал боец Кирилл Сидельников.

Поединок между Сергеем Павловичем и Кертисом Блейдсом пройдет 23 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада.

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4 комментария

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Нету Нету
Блейдс не будет с ним драться в стойке, кто диктует свою игру тот выиграл
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Вячеслав Тотров
Блейдс самый опасный для Павловича соперник в этом дивизионе . И самый неудобный. Даже с Джонсом ему будет легче. Блейдс будет только бороться и скорее всего сможет валить и контролировать Павловича. Но после второго раунда просядет,поэтому у Павловича шанс либо подловить его апперкотом или коленом во время тейкдауна,либо перетерпеть внизу. По мне Блейдс фаворит
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Barabakan
Ответ Вячеслав Тотров
Блейдс самый опасный для Павловича соперник в этом дивизионе . И самый неудобный. Даже с Джонсом ему будет легче. Блейдс будет только бороться и скорее всего сможет валить и контролировать Павловича. Но после второго раунда просядет,поэтому у Павловича шанс либо подловить его апперкотом или коленом во время тейкдауна,либо перетерпеть внизу. По мне Блейдс фаворит
Вы забываете, что Сергей базовый борец и самбист.
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