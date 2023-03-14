Бетербиев – про бой с Биволом: «Вопрос о том, хочу я бой или нет, не стоит. Я всегда хочу. Но сейчас мне дают такую дату...»

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев ответил на вопрос о поединке с обладателем титула WBA Дмитрием Биволом.

«Да, идут разговоры, но конкретного предложения нет. Меня только спросили по дате – устраивает ли меня. А потом уже другие вопросы пойдут – посмотрим, как мы договоримся. Основной вопрос был по дате.

Вопрос о том, хочу я бой или нет, не стоит. Я всегда хочу. Но сейчас мне дают такую дату... Видите ли, в этом году больше нет других дат, и после Рамадана мне надо в кратчайшие сроки подготовиться и боксировать. Ну, что делать?», – сказал Бетербиев.

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4 комментария

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Bullet91
Ответ hemi
Значит эта дата сместилась, я слышал про апрель, а Рамадан заканчивается 1 апреля
Рамадан заканчивается 22-23 апреля
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hemi
Ответ askarik1992
Сам же менеджер с топ ранка говорил что бтр спокойно будет готов в июне ..в бою со Смитом он начинал подготовку в Рамадан и Ничего.. Было бы желание
Значит эта дата сместилась, я слышал про апрель, а Рамадан заканчивается 1 апреля
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askarik1992
Короче другими словами бой можно не ждать.. Дадут шпалу каллума Смита на съедение бтру а бивол побьет мешка ноунейма
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askarik1992
Сам же менеджер с топ ранка говорил что бтр спокойно будет готов в июне ..в бою со Смитом он начинал подготовку в Рамадан и Ничего.. Было бы желание
0
0
0
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