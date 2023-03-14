Бетербиев – про бой с Биволом: «Вопрос о том, хочу я бой или нет, не стоит. Я всегда хочу. Но сейчас мне дают такую дату...»

Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе ответил на вопрос о поединке с обладателем титула WBA Дмитрием Биволом.

«Да, идут разговоры, но конкретного предложения нет. Меня только спросили по дате – устраивает ли меня. А потом уже другие вопросы пойдут – посмотрим, как мы договоримся. Основной вопрос был по дате.

Вопрос о том, хочу я бой или нет, не стоит. Я всегда хочу. Но сейчас мне дают такую дату... Видите ли, в этом году больше нет других дат, и после Рамадана мне надо в кратчайшие сроки подготовиться и боксировать. Ну, что делать?», – сказал Бетербиев.

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