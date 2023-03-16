Переговоры о бое Бетербиева и Бивола остановлены

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Каллум Смит Бивол - Бетербиев Бокс/MMA/UFC

В команде чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева подтвердили, что переговоры о поединке с обладателем титула WBA Дмитрием Бивола приостановлены.

«Артур проведет обязательную защиту титула WBC против британца Каллума Смита. Этот бой может пройти летом.

Поэтому на данный момент переговоры о бое против Бивола не совсем актуальны, они по сути остановлены», – сообщили в команде Бетербиева.

Бетербиев проведет бой против Каллума Смита (Boxing Scene)

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1 комментарий

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АРХАТ
Был бы один пояс в каждом весе - столько бы классных боёв увидели.
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