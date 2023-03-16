Переговоры о бое Бетербиева и Бивола остановлены
В команде чемпиона WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артура Бетербиева подтвердили, что переговоры о поединке с обладателем титула WBA Дмитрием Бивола приостановлены.
«Артур проведет обязательную защиту титула WBC против британца Каллума Смита. Этот бой может пройти летом.
Поэтому на данный момент переговоры о бое против Бивола не совсем актуальны, они по сути остановлены», – сообщили в команде Бетербиева.
Бетербиев проведет бой против Каллума Смита (Boxing Scene)
Бой Бетербиева и Бивола – мечта об абсолютном российском чемпионе. Его проведение реально?
1 комментарий