Менеджер Дмитрия Бивола: «Организовать реванш с Альваресом сложнее, чем договориться о бое с Бетербиевым»
Менеджер Бивола сказал, что организовать бой с Альваресом сложнее, чем с Бетербиевым.
«Реванш реально организовать. Но пока мне кажется, что это будет сложнее, чем договориться об организации боя с Артуром Бетербиевым», – сказал менеджер Вадим Корнилов.
В мае-2022 Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса единогласным решением судей. Бой прошел в полутяжелом весе.
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