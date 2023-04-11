Менеджер Дмитрия Бивола: «Организовать реванш с Альваресом сложнее, чем договориться о бое с Бетербиевым»

Теги Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Менеджер Бивола сказал, что организовать бой с Альваресом сложнее, чем с Бетербиевым.

«Реванш реально организовать. Но пока мне кажется, что это будет сложнее, чем договориться об организации боя с Артуром Бетербиевым», – сказал менеджер Вадим Корнилов.

В мае-2022 Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса единогласным решением судей. Бой прошел в полутяжелом весе.

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3 комментария

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Саламбек Алаев
Ответ Максим Гергард
Деньги, побить дважды Канело,звучит более привлекательным в истории,чем побить Битербиева,даже если это бой за абсолюта
Канело он снова побьет , а вот что Беттра побьет - далеко не факт далеко , лично для меня бивол андердог в этом бою . А если Артуру проиграет , то и реванша с Канело не видать
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Максим Гергард
Ответ Александр Тараканов
Ну и на кой он вам сперся этот реванш! Организуйте бой за абсолюта и дело с концом!
Деньги, побить дважды Канело,звучит более привлекательным в истории,чем побить Битербиева,даже если это бой за абсолюта
0
0
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Александр Тараканов
Ну и на кой он вам сперся этот реванш! Организуйте бой за абсолюта и дело с концом!
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+1
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