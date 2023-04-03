Бивол – о бое с Бетербиевым: «Хочу объединить пояса уже в этом году»
Чемпион по версии WBA Дмитрий Бивол сообщил о желании провести бой с Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.
«Я говорил своей команде, что следующий поединок хочу провести с Бетербиевым. Моя цель – объединение поясов уже в этом году.
Я видел некоторые фрагменты его боя с [Энтони] Ярдом. Это был хороший поединок. Узнал ли о Бетербиеве что-то новое? Возможно», – сказал Бивол.
Бой Бетербиева и Бивола – мечта об абсолютном российском чемпионе. Его проведение реально?
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