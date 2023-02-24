Бивол и Бетербиев весной могут подраться на одном турнире в Абу-Даби

Теги полутяжелый вес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Джошуа Буатси Эдди Хирн Каллум Смит Бокс/MMA/UFC

Промоутер Эдди Хирн сообщил о желании организовать россиянам Дмитрию Биволу и Артуру Бетербиеву бои весной на турнире в Абу-Даби.

«Мы хотим устроить масштабный турнир в Абу-Даби. Биволу нужно драться, поэтому его соперником может стать Джошуа Буатси, тогда Бетербиев подерется с Каллумом Смитом. У нас будет два крутых боя!

Посмотрим, как все сложится, но звучит захватывающе», – сказал Хирн.

Эдди Хирн: «Если Бетербиев не будет готов, то Бивол подерется в мае или начале июня с Буатси»

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1 комментарий

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