Бивол и Бетербиев весной могут подраться на одном турнире в Абу-Даби

Промоутер Эдди Хирн сообщил о желании организовать россиянам Дмитрию Биволу и бои весной на турнире в Абу-Даби.

«Мы хотим устроить масштабный турнир в Абу-Даби. Биволу нужно драться, поэтому его соперником может стать Джошуа Буатси, тогда Бетербиев подерется с Каллумом Смитом. У нас будет два крутых боя!

Посмотрим, как все сложится, но звучит захватывающе», – сказал Хирн.

Эдди Хирн: «Если Бетербиев не будет готов, то Бивол подерется в мае или начале июня с Буатси»