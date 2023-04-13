Николай Валуев: «Возможный выход США и Великобритании из IBA? Будет раскол»

Теги Николай Валуев IBA бокс Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев считает, что выход США и Великобритании из IBA приведет к расколу в боксе.

«Такие попытки будут. И будет раскол. Если большинство переметнется, значит, они [коалиция стран, которые хотят выйти из IBA] победят», – сказал экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.

США, Великобритания и несколько европейских стран планируют выйти из Международной ассоциации бокса (IBA) и создать отдельную организацию. На 13 апреля запланирован их онлайн-брифинг.

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