США и Великобритания планируют выйти из Международной ассоциации бокса и создать отдельную организацию (Inside the Games)

Теги IBA бокс Бокс/MMA/UFC

США и Великобритания планируют выйти из IBA и создать отдельную организацию.

«Четыре лидера бокса ответят на вопросы об этом всемирном событии, которое призвано обеспечить постоянное место в центре олимпийского движения и лучшее будущее для спорта», – говорится в заявлении.

К США и Великобритании по выходу из Международной ассоциации бокса (IBA) планируют присоединиться несколько европейских стран. Они хотят создать новую организацию World Boxing.

На 13 апреля запланирован онлайн-брифинг, где федерации выступят с заявлением по ситуации.

В октябре-2022 IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под национальными флагами.

Международная ассоциация бокса призвала МОК лишить Европейские игры квалификационного статуса на Игры-2024 из-за отстранения российских боксеров

32 комментария

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elan_
Таки доведут друзья царя IBA до цегундера. Учитывая, что там руководит такой себе тип Умар Кремлёв, точнее Кремлёвым он недавно стал, а раньше был Умаром Лутфуллоевым..
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AshAsh
все верно, выстегнуть любителей поубивать соседей ради заветов Петра I отовсюду, пусть с Гондурасом соревнуются, те кто после 105й мобилизации останется
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Ярик01
Ответ Гамарджоба Генацвале
Создать жизнеспособное когда МОК под тобой не так уж и сложно. И вертеть-крутить им как тебе хочется. Создавать альтернативные организации только для того, чтобы там не было россиян. И во что превратится тогда спорт и международное олимпийское движение? В раскол по многим видам спорта по принципу присутствия или отсутствия россиян.
И зачем России МОК, когда уже 6 лет чмырит нон-стоп?
Тоже своя альтернатива нужна без сатанистских документов о гендерной идентичности и половых вариаций.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ярик01
И? Одни могут создать жизнеспособное, другие не могут. Это нормально. Можно взять миллиард-другой у Газпрома, закинуть на создание альтернатив по олимпийским видам, лет пять-десять просуществует в ограниченном виде, потом опять деньги будут нужны. Зато без асматиков, англосаксов, видов гендера, родителей 1-2 и чуждого допинг-контроля.
Создать жизнеспособное когда МОК под тобой не так уж и сложно. И вертеть-крутить им как тебе хочется. Создавать альтернативные организации только для того, чтобы там не было россиян. И во что превратится тогда спорт и международное олимпийское движение? В раскол по многим видам спорта по принципу присутствия или отсутствия россиян.
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Slavnov
Воздух чище,все г в одной ассоциации соберется,не счастье ли,для земного шара
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Ярик01
Ответ Гамарджоба Генацвале
Только сдается мне, что создай подобный турнир Россия, то он так и останется местечковым междусобойчиком, не признанным МОК. А вот если американцы и англичане создадут, то тогда МОК сразу признает эту новую организацию и IBA будет в пролёте.
И? Одни могут создать жизнеспособное, другие не могут. Это нормально.
Можно взять миллиард-другой у Газпрома, закинуть на создание альтернатив по олимпийским видам, лет пять-десять просуществует в ограниченном виде, потом опять деньги будут нужны.
Зато без асматиков, англосаксов, видов гендера, родителей 1-2 и чуждого допинг-контроля.
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Realcorwin
Именно так России надо было начинать действовать ещё году в 2016-м.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ярик01
Почему корёжит, нормальное действие - если что-то совсем не устраивает, сделай своё. Вот тоже самое и всякие Вяльбе могли сделать, а не ныть о несправедливости, асматиках и т.д. уже 6 лет, соглашаясь на разные требования. Кто захочет - сможет в старой организации остаться, с милым сердцу Лутфуллоевым.
Только сдается мне, что создай подобный турнир Россия, то он так и останется местечковым междусобойчиком, не признанным МОК. А вот если американцы и англичане создадут, то тогда МОК сразу признает эту новую организацию и IBA будет в пролёте.
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ДМ-1чемпион
Все зло и войны на земле из-за англосаксов! Постоянно стравливают и разделяют народы в своих интересах!
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ДМ-1чемпион
А сколько гендеров англосаксы допустят до своих соревнований!? Будет ли участвовать сборная лунатиков!?
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GullitRuud
Они всё делают правильно . Не хотят иметь дело со своими врагами (русскими) и создают собственные организации . Это мы на коленках ползаем " пустите нас пожалуйста мы хорошие и бумажку подпишем и от флага откажемся .. чего ещё изволите ..хны ..хны ..))
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goshforever
Больше ада!

Давненько не было расколов в спорторганизациях.
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privet100
Ответ Георгий Большаков
Почему Россия после массовых отстранений так не сделала?
Потому что не может.
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privet100
Ответ Евгений - 79
Ну следующим этапом отдельные олимпийские игры. США, англичане и прочие прибалты с чехами.
Самое забавное, что получится довольно интересный турнир.
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Гусеконь
опять демократия сломалась
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Ярик01
Ответ Гамарджоба Генацвале
А что такое? Тот факт, что россиян и белоруссов допустили так корежит "демократичных" американцев и англичан?
Почему корёжит, нормальное действие - если что-то совсем не устраивает, сделай своё.
Вот тоже самое и всякие Вяльбе могли сделать, а не ныть о несправедливости, асматиках и т.д. уже 6 лет, соглашаясь на разные требования.

Кто захочет - сможет в старой организации остаться, с милым сердцу Лутфуллоевым.
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ДМ-1чемпион
Англосаксы показывают пример как надо поступать. А то мы никак не можем решить с футболом, где играть! Вот берите пример с амеров.
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Ярик01
Ответ Виталий ВВАЙ
Давно пора. Теперь МОК точно забанит Кремлева, а новая организация проведет отбор на ОИ.
В этом случае скорее всего олимпийский цикл весь бокс пропустит в 2024 году.
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Виталий ВВАЙ
Давно пора. Теперь МОК точно забанит Кремлева, а новая организация проведет отбор на ОИ.
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Гамарджоба Генацвале
А что такое? Тот факт, что россиян и белоруссов допустили так корежит "демократичных" американцев и англичан?
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ДМ-1чемпион
Англосаксы это зло!
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tyuiop tyuiop
ожидаемо
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гилберт
Логично.
+3
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Ярик01
Ответ Георгий Большаков
Почему Россия после массовых отстранений так не сделала?
Заместо неё сделали для неё. Где-то с одним членом, где-то с двумя, где-то как в боксе побольше за деньги Газпрома, но это оказалось временно.
+2
-3
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Kubinec_
Ответ андрэ
С ####### и блэкджеком?
с трансами и другими существами
+24
-7
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