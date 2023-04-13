США и Великобритания планируют выйти из Международной ассоциации бокса и создать отдельную организацию (Inside the Games)
США и Великобритания планируют выйти из IBA и создать отдельную организацию.
«Четыре лидера бокса ответят на вопросы об этом всемирном событии, которое призвано обеспечить постоянное место в центре олимпийского движения и лучшее будущее для спорта», – говорится в заявлении.
К США и Великобритании по выходу из Международной ассоциации бокса (IBA) планируют присоединиться несколько европейских стран. Они хотят создать новую организацию World Boxing.
На 13 апреля запланирован онлайн-брифинг, где федерации выступят с заявлением по ситуации.
В октябре-2022 IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под национальными флагами.
Международная ассоциация бокса призвала МОК лишить Европейские игры квалификационного статуса на Игры-2024 из-за отстранения российских боксеров
Тоже своя альтернатива нужна без сатанистских документов о гендерной идентичности и половых вариаций.
Можно взять миллиард-другой у Газпрома, закинуть на создание альтернатив по олимпийским видам, лет пять-десять просуществует в ограниченном виде, потом опять деньги будут нужны.
Зато без асматиков, англосаксов, видов гендера, родителей 1-2 и чуждого допинг-контроля.
Давненько не было расколов в спорторганизациях.
Вот тоже самое и всякие Вяльбе могли сделать, а не ныть о несправедливости, асматиках и т.д. уже 6 лет, соглашаясь на разные требования.
Кто захочет - сможет в старой организации остаться, с милым сердцу Лутфуллоевым.