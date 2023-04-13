США и Великобритания планируют выйти из Международной ассоциации бокса и создать отдельную организацию (Inside the Games)

США и Великобритания планируют выйти из IBA и создать отдельную организацию.

«Четыре лидера бокса ответят на вопросы об этом всемирном событии, которое призвано обеспечить постоянное место в центре олимпийского движения и лучшее будущее для спорта», – говорится в заявлении.

К США и Великобритании по выходу из Международной ассоциации бокса (IBA) планируют присоединиться несколько европейских стран. Они хотят создать новую организацию World Boxing.

На 13 апреля запланирован онлайн-брифинг, где федерации выступят с заявлением по ситуации.

В октябре-2022 IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под национальными флагами.

Международная ассоциация бокса призвала МОК лишить Европейские игры квалификационного статуса на Игры-2024 из-за отстранения российских боксеров