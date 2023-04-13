Международная ассоциация бокса призвала МОК лишить Европейские игры квалификационного статуса на Игры-2024 из-за отстранения российских боксеров

IBA призвала МОК лишить Европейские игры квалификационного статуса на ОИ-2024.

Международная ассоциация бокса (IBA) выступила с заявлением, где обратилась к МОК:

«МОК признал континентальный отборочный турнир для Европы, что полностью противоречит их позиции в отношении российских и белорусских спортсменов, так как они не попадут на Европейские игры-2023 и будут лишены возможности квалифицироваться в Париж 2024 года.

По этой причине Европейские игры-2023 больше не могут оставаться признанным МОК отборочным турниром для участия в Парижских играх-2024 и должны быть аннулированы, чтобы противостоять дискриминационным действиям, предпринятым ЕОК вопреки рекомендациям, сделанным на последнем заседании Исполнительного совета МОК».

Европейский игры пройдут с 21 июня по 2 июля в Польше. Ранее МОК продлил отстранение IBA, но выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

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