Международная ассоциация бокса призвала МОК лишить Европейские игры квалификационного статуса на Игры-2024 из-за отстранения российских боксеров

Теги IBA бокс Бокс/MMA/UFC

IBA призвала МОК лишить Европейские игры квалификационного статуса на ОИ-2024.

Международная ассоциация бокса (IBA) выступила с заявлением, где обратилась к МОК:

«МОК признал континентальный отборочный турнир для Европы, что полностью противоречит их позиции в отношении российских и белорусских спортсменов, так как они не попадут на Европейские игры-2023 и будут лишены возможности квалифицироваться в Париж 2024 года.

По этой причине Европейские игры-2023 больше не могут оставаться признанным МОК отборочным турниром для участия в Парижских играх-2024 и должны быть аннулированы, чтобы противостоять дискриминационным действиям, предпринятым ЕОК вопреки рекомендациям, сделанным на последнем заседании Исполнительного совета МОК».

Европейский игры пройдут с 21 июня по 2 июля в Польше. Ранее МОК продлил отстранение IBA, но выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

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8 комментариев

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Al561
Боксерских федераций и ассоциаций много, так уж повелось, такие традиции)))
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Pikachu Pikachu
Ответ VDX00
Интересно что на это скажет мок ) Как будут объяснять какая организация правильнее
С высокой степенью вероятности, бокс в обозримом будущем просто исключат из программы ОИ, так как любительский бокс еще то извращение
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-1
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Ярик01
Бокс всё еще не исключили из программы олимпийских игр? Странно.
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Александр Кудрявцев
Ну и ещё Англия и Америка выходят из этой организации IBA
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Pikachu Pikachu
Вообще-то МОК лишь дала рекомендации по допуску, не более того. Та же IBA их тоже нарушает по полной программе (только в другую сторону).
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VDX00
Ответ Валерий З.
А ещё сегодня федерации Британии и Соединённых Штатов выйдут из IBA, чтобы создать новую организацию под названием World Boxing. К ним, скорее всего, присоединятся ещё несколько боксёрских федераций из Европы.
Интересно что на это скажет мок )
Как будут объяснять какая организация правильнее
+1
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дронреш
это причина.... да
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Валерий З.
А ещё сегодня федерации Британии и Соединённых Штатов выйдут из IBA, чтобы создать новую организацию под названием World Boxing. К ним, скорее всего, присоединятся ещё несколько боксёрских федераций из Европы.
+7
-2
+5
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