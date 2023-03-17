Федерация бокса Франции отказалась от бойкота турниров с участием России

Французские боксеры будут участвовать в турнирах, до которых допустят российских спортсменов.

Об этом сказали в пресс-службе Федерации бокса Франции.

«Франция примет следующие Олимпийские игры. Мы планируем сохранять нейтралитет», – сказал источник в федерации.

Сейчас в Индии проводится чемпионат мира по боксу среди женщин – он закончится 26 марта. Мужской чемпионат мира пройдет с 1 по 14 мая в Узбекистане.

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