Александр Тихонов – о возможном выходе США и Великобритании из IBA: «От американцев ничего хорошего не жду. Пусть соревнуются со своими прислужниками»

Теги Александр Тихонов IBA MMA Бокс/MMA/UFC

Александр Тихонов высказался о возможном выходе США и Великобритании из IBA.

«От американцев я ничего хорошего никогда не жду, так что это предсказуемый шаг с их стороны. Ну и пусть соревнуются со своими прислужниками, а мы будем соревноваться со всем миром.

Я не понимаю, почему до сих пор на такой шаг не пошла Россия. Давно пора было создать свои федерации во всех олимпийских и неолимпийских видах спорта, и желающих соревноваться там было бы хоть отбавляй. Но у нас боятся делать резкие шаги, а американцы не боятся», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

США, Великобритания и несколько европейских стран планируют выйти из Международной ассоциации бокса (IBA) и создать отдельную организацию. На 13 апреля запланирован их онлайн-брифинг.

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1 комментарий

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elan_
Пусть шуба на личном примере покажет, как это делается. Создаст клон IBU и начнет туда новых членов зазывать. Думаю, что кроме Беларуси туда никто не запишется..
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