Александр Тихонов – о возможном выходе США и Великобритании из IBA: «От американцев ничего хорошего не жду. Пусть соревнуются со своими прислужниками»

Александр Тихонов высказался о возможном выходе США и Великобритании из IBA.

«От американцев я ничего хорошего никогда не жду, так что это предсказуемый шаг с их стороны. Ну и пусть соревнуются со своими прислужниками, а мы будем соревноваться со всем миром.

Я не понимаю, почему до сих пор на такой шаг не пошла Россия. Давно пора было создать свои федерации во всех олимпийских и неолимпийских видах спорта, и желающих соревноваться там было бы хоть отбавляй. Но у нас боятся делать резкие шаги, а американцы не боятся», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

США, Великобритания и несколько европейских стран планируют выйти из Международной ассоциации бокса (IBA) и создать отдельную организацию. На 13 апреля запланирован их онлайн-брифинг.

Международная ассоциация бокса призвала МОК лишить Европейские игры квалификационного статуса на Игры-2024 из-за отстранения российских боксеров