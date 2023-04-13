Дрозд – о возможном выходе США и Великобритании из IBA: «Считаю решение ошибочным. Мне кажется, это происходит не без влияния МОК»

Григорий Дрозд считает возможный выход США и Великобритании из IBA ошибочным.

«Слышал новости о такой коалиции. Меня это не удивляет, но расстраивает этот раскол в мировом сообществе. Это не ведет к какому-то конструктиву, только к спорам и разладу. По итогу страдают лишь спортсмены. Давайте дождемся чемпионата мира, в котором должны принять участие Россия, Белоруссия, и посмотрим, как он пройдет.

На первый взгляд большинство стран, боксерские лидеры собираются туда ехать, будет достаточно серьезная конкуренция. А нам что делать в этой ситуации? Только верить в себя и Бога, потому что мы точно ничего не нарушаем. Мы лишь говорим о спорте.

А те страны, которые решили отколоться... Это их решение, считаю его ошибочным. Но мне кажется, что это происходит не без влияния и поддержки Международного олимпийского комитета. Видимо, есть какие-то кулуарные разговоры. Но с нашей федерацией у МОК диалог складывается не должным образом.

Позитивных новостей в части бокса не слышал. То, что сейчас происходит сейчас с федерацией, такого никогда не было в плане масштабов призовых, высокого уровня организации соревнований. Уверен, что общественность это оценит», – сказал экс-чемпион мира по боксу .

США, Великобритания и несколько европейских стран планируют выйти из Международной ассоциации бокса (IBA) и создать отдельную организацию. На 13 апреля запланирован их онлайн-брифинг.

Александр Тихонов – о возможном выходе США и Великобритании из IBA: «От американцев ничего хорошего не жду. Пусть соревнуются со своими прислужниками»