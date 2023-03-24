Вяльбе – о допуске сборной России на ЧМ по боксу: «Кремлев не прогнулся ни перед кем»

Теги IBA чемпионат мира Елена Вяльбе бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Елена Вяльбе прокомментировала решение Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить боксерам из России и Беларуси выступать под своими национальными флагами.

– Сейчас сборная России выступает на чемпионате мира по боксу среди женщин под своим национальным флагом. Международная федерация фехтования также допустила россиян к международным соревнованиям. Как думаете, FIS последует этим примерам в ближайшем будущем?

– Я не очень точно знаю, как допустили фехтовальщиков, там тоже были вопросы. А что касается бокса, этой международной федерации сильно повезло. Там все связано с Кремлевым. Руководитель международной федерации оказался сильным человеком, он не прогнулся ни перед кем, удержал свою позицию и смог убедить своих коллег.

– То есть от FIS не стоит нам ждать такой же лояльности?

– С учетом того, кто сейчас входит в совет FIS, шансов у нас вообще никаких. Там 90% англосаксов. Я даже не знаю, что лучше для нас - скандинавы или англичане. У нас очень непонятный сейчас совет FIS, – заявила Вяльбе. 

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17 комментариев

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Digger86
Ответ Ебздрогыч
Англосаксы — древнегерманские племена англов и саксов, к которым примкнули юты и фризы. Эти племена, жившие между реками Эльбой и Рейном (область расселения саксов) и на Ютландском полуострове (область расселения англов и ютов), в середине V века, как и многие племена Северной Европы, в результате натиска гуннов с востока, начали переселяться в Британию. Нормальные ребята, с V века в FIS сидят
Это что-то из времён половцев с печенегами. Наши чинуши в этих временах и застряли..
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Макс Шева
Ответ Thomas Schaaf
Так она говорит фразами из телевизора. Собственного мнения и мыслей у нее вообще нет, судя по формулировкам и высказываниям.
Ты это пишешь челу который скопировал текст Википедии,какой реакции ты от него ожидаешь?
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Олег Местный
Ответ Adeen
Из-за его действий? А что он сделал? Я серьёзно спрашиваю.
присоединяюсь, интересно узнать
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Thomas Schaaf
Ответ Ебздрогыч
Англосаксы — древнегерманские племена англов и саксов, к которым примкнули юты и фризы. Эти племена, жившие между реками Эльбой и Рейном (область расселения саксов) и на Ютландском полуострове (область расселения англов и ютов), в середине V века, как и многие племена Северной Европы, в результате натиска гуннов с востока, начали переселяться в Британию. Нормальные ребята, с V века в FIS сидят
Так она говорит фразами из телевизора.
Собственного мнения и мыслей у нее вообще нет, судя по формулировкам и высказываниям.
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Bambuk Bambuk
Чувствую, что на смену Тихонову приходит ещё более одиозный и смешной персонаж!
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Ковид 07.10.52
Я не очень точно знаю,..
Вот на этом и основаны все выступления этой бывшей замечательной спортсменки, которая ради больших призовых для лыжников, прогнулась перед властью...тьфу....
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Aleksey Lisitsyn
Ответ Ебздрогыч
Англосаксы — древнегерманские племена англов и саксов, к которым примкнули юты и фризы. Эти племена, жившие между реками Эльбой и Рейном (область расселения саксов) и на Ютландском полуострове (область расселения англов и ютов), в середине V века, как и многие племена Северной Европы, в результате натиска гуннов с востока, начали переселяться в Британию. Нормальные ребята, с V века в FIS сидят
😁👍
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Pikachu Pikachu
Ну вообще-то он перед своим хозяином и прогнулся.
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Классный руководитель
и добавила, что он убедил коллег, что ни кто не на подал на залежную и с ними ни кто не воюет
+1
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Adeen
Ответ Jedef
правильно ли я понимаю, что эта волшебная мадам ставит нам в пример федерацию и её руководителя, из-за действий которого (ещё до 2022 года) вообще весь бокс скоро будет вне олимпийских игр? ну-ну
Из-за его действий? А что он сделал? Я серьёзно спрашиваю.
+4
-1
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Hardy
может тебе пора закрыть рот, чтобы и без того малые шансы на допуск не обнулить?
+3
-4
-1
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Jedef
правильно ли я понимаю, что эта волшебная мадам ставит нам в пример федерацию и её руководителя, из-за действий которого (ещё до 2022 года) вообще весь бокс скоро будет вне олимпийских игр? ну-ну
+13
-3
+10
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Матвей Суицидин
как же она бесит
+11
-3
+8
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Ярик01
Погасили деньгами Газпрома долги международной федерации бокса, залили деньгами при выборах африканские и азиатские страны, очень полезное направление д/с.
+21
-6
+15
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#nikon
Боксёра испугались.
+1
-2
-1
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Ебздрогыч
Англосаксы — древнегерманские племена англов и саксов, к которым примкнули юты и фризы. Эти племена, жившие между реками Эльбой и Рейном (область расселения саксов) и на Ютландском полуострове (область расселения англов и ютов), в середине V века, как и многие племена Северной Европы, в результате натиска гуннов с востока, начали переселяться в Британию.

Нормальные ребята, с V века в FIS сидят
+30
-4
+26
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Ебздрогыч
Там 90% англосаксов.

Из серии - у них судья скандинав
+21
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