Вяльбе – о допуске сборной России на ЧМ по боксу: «Кремлев не прогнулся ни перед кем»

Елена Вяльбе прокомментировала решение Международной ассоциации бокса ( ) разрешить боксерам из России и Беларуси выступать под своими национальными флагами.

– Сейчас сборная России выступает на чемпионате мира по боксу среди женщин под своим национальным флагом. Международная федерация фехтования также допустила россиян к международным соревнованиям. Как думаете, FIS последует этим примерам в ближайшем будущем?

– Я не очень точно знаю, как допустили фехтовальщиков, там тоже были вопросы. А что касается бокса, этой международной федерации сильно повезло. Там все связано с Кремлевым. Руководитель международной федерации оказался сильным человеком, он не прогнулся ни перед кем, удержал свою позицию и смог убедить своих коллег.

– То есть от FIS не стоит нам ждать такой же лояльности?

– С учетом того, кто сейчас входит в совет FIS, шансов у нас вообще никаких. Там 90% англосаксов. Я даже не знаю, что лучше для нас - скандинавы или англичане. У нас очень непонятный сейчас совет FIS, – заявила Вяльбе.

США бойкотируют ЧМ по боксу – из-за допуска России и Беларуси. Все решил российский босс, который отстранил Украину

Участники чемпионата мира по боксу в Индии эвакуированы из отеля из-за землетрясения