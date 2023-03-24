Вяльбе – о допуске сборной России на ЧМ по боксу: «Кремлев не прогнулся ни перед кем»
Елена Вяльбе прокомментировала решение Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить боксерам из России и Беларуси выступать под своими национальными флагами.
– Сейчас сборная России выступает на чемпионате мира по боксу среди женщин под своим национальным флагом. Международная федерация фехтования также допустила россиян к международным соревнованиям. Как думаете, FIS последует этим примерам в ближайшем будущем?
– Я не очень точно знаю, как допустили фехтовальщиков, там тоже были вопросы. А что касается бокса, этой международной федерации сильно повезло. Там все связано с Кремлевым. Руководитель международной федерации оказался сильным человеком, он не прогнулся ни перед кем, удержал свою позицию и смог убедить своих коллег.
– То есть от FIS не стоит нам ждать такой же лояльности?
– С учетом того, кто сейчас входит в совет FIS, шансов у нас вообще никаких. Там 90% англосаксов. Я даже не знаю, что лучше для нас - скандинавы или англичане. У нас очень непонятный сейчас совет FIS, – заявила Вяльбе.
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Собственного мнения и мыслей у нее вообще нет, судя по формулировкам и высказываниям.
Вот на этом и основаны все выступления этой бывшей замечательной спортсменки, которая ради больших призовых для лыжников, прогнулась перед властью...тьфу....
Нормальные ребята, с V века в FIS сидят
Из серии - у них судья скандинав