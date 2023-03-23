Менеджер Усика: «Фьюри переоценен. Посмотрите на три его последних боя, продал ли он хотя бы раз миллион PPV?»
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версии WBA, IBF и WBO Александра Усика, оценил
«Тайсон Фьюри полностью переоценен. Посмотрите на его последние три боя, продал ли он хотя бы раз миллион PPV? Нет, нет и нет, он ни разу не продал столько. Его показатели были ниже, чем у Энтони Джошуа», – сказал Красюк.
Ранее ESPN написал, что запланированный на 29 апреля бой между Усиком и Фьюри за абсолютное чемпионство не состоится.
Промоутер Фьюри объяснил срыв боя против Усика: «Они хотели пункт о реванше, потому что это двойной гонорар»
Менеджер Усика – о срыве боя с Фьюри: «Directed by Robert B. Weide»
Судя по всему тема обязательного реванша, предложенная командой Усика, с теми же 30/70 не прокатила.