Менеджер Усика: «Фьюри переоценен. Посмотрите на три его последних боя, продал ли он хотя бы раз миллион PPV?»

Теги Александр Красюк Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версии WBA, IBF и WBO Александра Усика, оценил 

«Тайсон Фьюри полностью переоценен. Посмотрите на его последние три боя, продал ли он хотя бы раз миллион PPV? Нет, нет и нет, он ни разу не продал столько. Его показатели были ниже, чем у Энтони Джошуа», – сказал Красюк.

Ранее ESPN написал, что запланированный на 29 апреля бой между Усиком и Фьюри за абсолютное чемпионство не состоится.

Промоутер Фьюри объяснил срыв боя против Усика: «Они хотели пункт о реванше, потому что это двойной гонорар»

Менеджер Усика – о срыве боя с Фьюри: «Directed by Robert B. Weide»

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6 комментариев

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Комнатный Герой💪
Скоро эта обиженая команда терпил и нытиков уберёт пункт об обязательном реванше и команда Тайсона согласится. Будет бой, где Фьюри догонит поймает и прихлопнет эту блоху, или по крайней мере проведёт все 12 раундов так уверенно, что трусливая тактика Усика по набору очков просто сойдёт на нет. Тайсон соберёт все пояса, кучу бабла, и в прекрасном настроении укатит развлекаться. Обиженная команда Усика будет с пеной у рта кричать что наглухо нокаутированный Усик валяющийся на ринге просто решил победить хитростью, это была такая и т.д., или он болел перед боем, или на его поражение повлияла ситуация на Украине и т.д. А я тоже устрою праздник, будет весело)))
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Montreal
Они ведь не сравнивают усика с Фьюри ?! Кличко , уаэлдер…. Вы прикалываетесь что ли
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Tsamourlidis_mufc
Ответ Tsamourlidis_mufc
«…однако в случае победы Усика его команда настаивает на том, что он должен получить 70% от призового фонда матча-реванша в Великобритании, тогда как команда Фьюри согласна лишь на равное разделение призового фонда, что подтвердил и промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен, заявив, что они готовы дать Усику те же условия в реванше, что и Энтони Джошуа.»
«В итоге переговоры застопорились из-за этих 20%, и вчера команда Усика сообщила СМИ, что выходит из переговоров, но Уоррен не поддержал это стремление и предложил промоутеру Усика Александру Красюку еще раз все обсудить и попытаться найти решение.»
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Tsamourlidis_mufc
Ответ Alex1104
Перевожу на нормальный язык: нам не дали всей той суммы, что мы хотели. Судя по всему тема обязательного реванша, предложенная командой Усика, с теми же 30/70 не прокатила.
«…однако в случае победы Усика его команда настаивает на том, что он должен получить 70% от призового фонда матча-реванша в Великобритании, тогда как команда Фьюри согласна лишь на равное разделение призового фонда, что подтвердил и промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен, заявив, что они готовы дать Усику те же условия в реванше, что и Энтони Джошуа.»
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askarik1992
А сколько ппв Усик собрал ответ ноль)))
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Alex1104
Перевожу на нормальный язык: нам не дали всей той суммы, что мы хотели.
Судя по всему тема обязательного реванша, предложенная командой Усика, с теми же 30/70 не прокатила.
+3
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