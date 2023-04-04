Усик объяснил, почему отменил переговоры с Фьюри: «Тайсон играл с нами. Один раз предупредил, а во второй сказал, что все»
Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик обвинил Тайсона Фьюри в срыве переговоров о поединке за звание абсолютного чемпиона мира.
«В первый раз я предупредил, а во второй раз заявил, что уже все. Я вижу, что ничего не продвигается, он пытается играть нами, и я сказал: «Все, до свидания».
В первый раз я предупредил, продолжилось общение. Никакой обратной реакции с той стороны не было. Я написал Александру Красюку, Эгису Климасу.
В чате я набрал всей нашей команде и сказал: «Ребята, мы идем в никуда. Он до последнего тянет, не хочет этого делать, придумывает какие-то отмазки».
Я говорю: «Уже надоело играть в игру по их правилам. Давайте мы будем уважать себя и просто делать свое».
Тем более, что мы должны делать свое, а не идти на поводу у того, кто этого добивается», – сказал Усик в интервью ютуб-каналу «Киевский торт».
Усик – о переговорах с Фьюри: «Он хотел выходить на бой вторым»
Усик – о денежных запросах Фьюри: «Он говорил, что король и должен получить 100 млн за бой»
1 комментарий