Усик объяснил, почему отменил переговоры с Фьюри: «Тайсон играл с нами. Один раз предупредил, а во второй сказал, что все»

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик обвинил в срыве переговоров о поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

«В первый раз я предупредил, а во второй раз заявил, что уже все. Я вижу, что ничего не продвигается, он пытается играть нами, и я сказал: «Все, до свидания».

В первый раз я предупредил, продолжилось общение. Никакой обратной реакции с той стороны не было. Я написал Александру Красюку, Эгису Климасу.

В чате я набрал всей нашей команде и сказал: «Ребята, мы идем в никуда. Он до последнего тянет, не хочет этого делать, придумывает какие-то отмазки».

Я говорю: «Уже надоело играть в игру по их правилам. Давайте мы будем уважать себя и просто делать свое».

Тем более, что мы должны делать свое, а не идти на поводу у того, кто этого добивается», – сказал Усик в интервью ютуб-каналу «Киевский торт».

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