Боб Арум заявил, что саудовцы предлагали Усику 60 млн долларов за бой с Фьюри. В Англии Александру давали лишь 20 млн
Президент компании Top Rank Боб Арум назвал одну из причин отмены поединка за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
По словам Арума, изначально бой должен был пройти в Саудовской Аравии, где местные организаторы обещали Усику 60 млн долларов в качестве гонорара. Когда переговоры переместились в Англию, там Александру предложили 20 млн долларов.
Менеджер Усика – о срыве боя с Фьюри: «Из переговоров вышли мы. Сделали это тогда, когда стало ясно, что поединка не будет»
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