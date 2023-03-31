Боб Арум заявил, что саудовцы предлагали Усику 60 млн долларов за бой с Фьюри. В Англии Александру давали лишь 20 млн

Теги Боб Арум тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Президент компании Top Rank Боб Арум назвал одну из причин отмены поединка за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам Арума, изначально бой должен был пройти в Саудовской Аравии, где местные организаторы обещали Усику 60 млн долларов в качестве гонорара. Когда переговоры переместились в Англию, там Александру предложили 20 млн долларов.

Менеджер Усика – о срыве боя с Фьюри: «Из переговоров вышли мы. Сделали это тогда, когда стало ясно, что поединка не будет»

2 комментария

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Puki
Вот одна из причин отмены боя
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Emil_2
Где прошел x0x0л -цыгану делать нечего!;)))
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