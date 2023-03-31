Боб Арум заявил, что саудовцы предлагали Усику 60 млн долларов за бой с Фьюри. В Англии Александру давали лишь 20 млн

Президент компании Top Rank Боб Арум назвал одну из причин отмены поединка за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между и .

По словам Арума, изначально бой должен был пройти в Саудовской Аравии, где местные организаторы обещали Усику 60 млн долларов в качестве гонорара. Когда переговоры переместились в Англию, там Александру предложили 20 млн долларов.

Менеджер Усика – о срыве боя с Фьюри: «Из переговоров вышли мы. Сделали это тогда, когда стало ясно, что поединка не будет»