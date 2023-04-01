Боб Арум: «Если Фьюри и Усик победят, то мы вернемся к их бою. Надеюсь, в Саудовской Аравии»

Теги Боб Арум Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Президент компании Top Rank Боб Арум рассказал, когда и где может пройти бой за абсолютное чемпионство в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Очевидно, что денег для проведения боя было достаточно [в Англии на стадионе «Уэмбли»]. И так оно и было. Возможно, были разногласия по поводу матча-реванша, но, думаю, это просто отговорка.

Саудовцы четко сказали нам, что хотели бы провести бой, но только зимой – в ноябре, декабре. Они никого не обманывали.

Усик собирается драться с Дюбуа, а Фрэнк [Уоррен, промоутер Фьюри] проведет бой в Англии. И если они оба выиграют [и Усик, и Фьюри], то мы вернемся к бою Фьюри – Усик. Надеюсь, в Саудовской Аравии», – сказал Арум.

Боб Арум заявил, что саудовцы предлагали Усику 60 млн долларов за бой с Фьюри. В Англии Александру давали лишь 20 млн

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