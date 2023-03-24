Промоутер Фьюри: «Тайсон может завершить карьеру»

Теги тяжелый вес Фрэнк Уоррен Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Сопромоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен прокомментировал срыв поединка с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

«Тайсон очень недоволен тем, что бой сорвался. Он готовился к поединку, тренировался. 

Слушайте, он может завершить карьеру. Я не знаю, что именно он планирует делать дальше, но он имеет право делать все, что захочет.

Я искренне верил, что Усик хочет подраться. Что ему важны пояса, а не деньги. Но это из-за него сорвался бой», – заявил Уоррен.

Ранее ESPN написал, что запланированный на 29 апреля поединок между Фьюри и Усиком не состоится.

Фьюри – Усику: «Все сделал, чтобы отскочить, умолял дать тебе реванш как девочка. Получил реванш и все равно не захотел драться. Ссыкло»

Брат Фьюри: «Если бой с Усиком не состоится, Тайсон завершит карьеру»

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6 комментариев

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Los Galácticos
Gipsy Queen будет просто выбирать себе удобных соперников, говорил что у Джошуа нет яиц и храбрости и сам обосрался выйти на бой, максимально мерзкий персонаж.
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Art SM
Ответ Друг Джордана
Каждая сторона говорит, что виновата другая сторона. Даже нет смысла разбираться, кто истинно виноват в срыве боя и обвинять кого-то. Главное - бой сорван.
однако у нас есть пруфы того, что усик соглашался на все условия фьюри. и пруфы того, что каждый раз фьюри придумывал всё более унизительные условия боя.
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Друг Джордана
Каждая сторона говорит, что виновата другая сторона. Даже нет смысла разбираться, кто истинно виноват в срыве боя и обвинять кого-то. Главное - бой сорван.
0
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avcgloronalduMU
он хотел побить усика и уйти, а те хотели сериал в два боя и тд
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Master Slova
а может и не завершить
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Алексей Толстюк
«Тайсон очень недоволен тем, что бой сорвался. Он готовился к поединку, тренировался.» А главный тренер сказал что не начинал подготовку, а тренил Околи. Короче это все что нужно знать об этой кучке пустословов.
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