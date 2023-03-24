Промоутер Фьюри: «Тайсон может завершить карьеру»

Сопромоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен прокомментировал срыв поединка с за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

«Тайсон очень недоволен тем, что бой сорвался. Он готовился к поединку, тренировался.

Слушайте, он может завершить карьеру. Я не знаю, что именно он планирует делать дальше, но он имеет право делать все, что захочет.

Я искренне верил, что Усик хочет подраться. Что ему важны пояса, а не деньги. Но это из-за него сорвался бой», – заявил Уоррен.

Ранее ESPN написал, что запланированный на 29 апреля поединок между Фьюри и Усиком не состоится.

Фьюри – Усику: «Все сделал, чтобы отскочить, умолял дать тебе реванш как девочка. Получил реванш и все равно не захотел драться. Ссыкло»

Брат Фьюри: «Если бой с Усиком не состоится, Тайсон завершит карьеру»