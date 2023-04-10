Представитель команды Бивола – о слухах про бой с Канело: «Приоритет – объединительный поединок»

Теги Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Представитель команды российского боксера Дмитрия Бивола заявил, что бой-реванш с мексиканцем Саулем Альваресом не входит в его ближайшие планы.

«Такой вариант, конечно, возможен. Но сейчас у Дмитрия в приоритете объединительный поединок. Однако в случае поступления предложения о реванше с Альваресом оно тоже будет рассмотрено», – сообщил источник.

Напомним, что Бивол победил Альвареса в мае 2022 года, защитив пояс чемпиона WBA Super в полутяжелом весе.

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1 комментарий

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jonnysilverhand01
Мексикашка все, теперь будет бегать за Димой нашим
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