Представитель команды Бивола – о слухах про бой с Канело: «Приоритет – объединительный поединок»

Представитель команды российского боксера Дмитрия Бивола заявил, что бой-реванш с мексиканцем Саулем Альваресом не входит в его ближайшие планы.

«Такой вариант, конечно, возможен. Но сейчас у Дмитрия в приоритете объединительный поединок. Однако в случае поступления предложения о реванше с Альваресом оно тоже будет рассмотрено», – сообщил источник.

Напомним, что Бивол победил Альвареса в мае 2022 года, защитив пояс чемпиона WBA Super в полутяжелом весе.

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