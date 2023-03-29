Эдди Хирн: «Бивол – следующий соперник Канело»

Теги Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Эдди Хирн Давид Бенавидес Бокс/MMA/UFC

Боксерский промоутер Эдди Хирн заявил, что абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес проведет поединок с Дмитрием Биволом.

«Следующий соперник [Альвареса] – Бивол. Согласно контракту, мы должны организовать реванш. Мы близки к соглашению. Канело думает только о мести за поражение.

Для него было очень важно победить Бивола, потому что люди говорили: «Это плохой бой для тебя, не связывайся с ним». Это худшее, что вы можете сказать Альваресу. Давид Бенавидес – гораздо более легкий соперник, но для Канело куда важнее отомстить за поражение», – сказал Хирн

6 мая Альварес подерется с Джоном Райдером. Реванш с Биволом может состояться в сентябре.

Хирн – о реванше Бивола и Канело: «Альварес думает только о мести Дмитрию»

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2 комментария

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West&Girls
Канело, была бы возможность, сопернику голову "отстрелил", и даже в бою без мести. Но с возможностью - вопрос. Дима тогда был хорош. Но вопрос непростой. Зная Альвареса.
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Los Galácticos
Стили делают бои, стиль Бивола это криптонит для Канело, к тому же он заметно крупнее. Но в любом случае респект ему за то что не боится тяжелых вызовов, бой в любом случае будет классным.
+8
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