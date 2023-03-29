Эдди Хирн: «Бивол – следующий соперник Канело»

Боксерский промоутер заявил, что абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе проведет поединок с .

«Следующий соперник [Альвареса] – Бивол. Согласно контракту, мы должны организовать реванш. Мы близки к соглашению. Канело думает только о мести за поражение.

Для него было очень важно победить Бивола, потому что люди говорили: «Это плохой бой для тебя, не связывайся с ним». Это худшее, что вы можете сказать Альваресу. Давид Бенавидес – гораздо более легкий соперник, но для Канело куда важнее отомстить за поражение», – сказал Хирн

6 мая Альварес подерется с Джоном Райдером. Реванш с Биволом может состояться в сентябре.

Хирн – о реванше Бивола и Канело: «Альварес думает только о мести Дмитрию»