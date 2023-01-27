Боб Арум: «Если бой против Канело не состоится, то мы организуем поединок Бивол – Бетербиев в 2023 году»

Промоутер Боб Арум назвал примерные сроки поединка между и .

«Бой против Бетербиева может стать следующим для Бивола. Но мы должны быть реалистами.

Для начала, я думаю, Бивол хочет провести реванш с , чтобы заработать больше денег. Так что Бивол и Бетербиев, скорее всего, встретятся в следующем году.

Если бой против Канело не состоится, то мы организуем поединок Бивол – Бетербиев в 2023 году», – сказал Арум.

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