Боб Арум: «Если бой против Канело не состоится, то мы организуем поединок Бивол – Бетербиев в 2023 году»
Промоутер Боб Арум назвал примерные сроки поединка между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.
«Бой против Бетербиева может стать следующим для Бивола. Но мы должны быть реалистами.
Для начала, я думаю, Бивол хочет провести реванш с Саулем Альваресом, чтобы заработать больше денег. Так что Бивол и Бетербиев, скорее всего, встретятся в следующем году.
Если бой против Канело не состоится, то мы организуем поединок Бивол – Бетербиев в 2023 году», – сказал Арум.
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