Бивол назвал ошибку соперников Канело: «Они ментально проигрывали заранее. Нельзя так»

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA Дмитрий Бивол высказался о соперниках Сауля Альвареса.

По мнению Бивола, многие из них изначально не верили в победу над , что предопределяло исход поединков.

«Очень многие соперники Канело ломаются. Я смотрел его бои против других ребят, как раз они ломались.

Я это заметил. Это была одна из их ошибок. Это частая ошибка у многих людей – ментально проигрывать заранее.

Я понял, что это очень важный момент, что нельзя так делать. Если ты берешь бой, то верь в себя», – сказал Бивол.

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