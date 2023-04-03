Шевченко – о реванше Перейры и Адесаньи: «У Исраэля есть преимущество»
Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась ожиданиями от поединка между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.
«Алекс провел отличный бой. Он очень талантливый боец, но я думаю, что Исраэль приспособится к его стилю. Он хорошо выглядел в первом поединке, и мне кажется, что у него есть преимущество. Я так думала перед их первым боем, я так думаю и сейчас», – заявила Шевченко.
Перейра и Адесанья подерутся за пояс в среднем весе на турнире UFC 287 в Майами, штат Флорида.
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