Шевченко – о реванше Перейры и Адесаньи: «У Исраэля есть преимущество»

Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе поделилась ожиданиями от поединка между и Исраэлем Адесаньей.

«Алекс провел отличный бой. Он очень талантливый боец, но я думаю, что Исраэль приспособится к его стилю. Он хорошо выглядел в первом поединке, и мне кажется, что у него есть преимущество. Я так думала перед их первым боем, я так думаю и сейчас», – заявила Шевченко.

Перейра и Адесанья подерутся за пояс в среднем весе на турнире UFC 287 в Майами, штат Флорида.

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