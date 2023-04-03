Шевченко – о реванше Перейры и Адесаньи: «У Исраэля есть преимущество»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Валентина Шевченко Исраэль Адесанья Алекс Перейра Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась ожиданиями от поединка между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.

«Алекс провел отличный бой. Он очень талантливый боец, но я думаю, что Исраэль приспособится к его стилю. Он хорошо выглядел в первом поединке, и мне кажется, что у него есть преимущество. Я так думала перед их первым боем, я так думаю и сейчас», – заявила Шевченко.

Перейра и Адесанья подерутся за пояс в среднем весе на турнире UFC 287 в Майами, штат Флорида.

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1 комментарий

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Мага осторожный
Ты и о своём преимуществе много говорила перед боем, в итоге вчистую проиграла
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