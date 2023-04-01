Волкановски – о реванше Перейры и Адесаньи: «Все закончится быстро. Иззи просто его прикончит»

Чемпион UFC в полулегком весе поделился ожиданиями от боя между и Исраэлем Адесаньей.

«Думаю, все закончится быстро. Мне кажется, Иззи просто его прикончит. Я думаю о третьем раунде – это мой выбор, мой раунд. Мне искренне кажется, что он его прикончит, так что с нетерпением жду боя. Очевидно, что ему есть что доказывать», – сказал Волкановски.

Перейра и Адесанья подерутся за пояс в среднем весе на UFC 287, который пройдет 9 апреля в Майами.

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