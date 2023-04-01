Волкановски – о реванше Перейры и Адесаньи: «Все закончится быстро. Иззи просто его прикончит»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Александр Волкановски Алекс Перейра UFC 287 Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски поделился ожиданиями от боя между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.

«Думаю, все закончится быстро. Мне кажется, Иззи просто его прикончит. Я думаю о третьем раунде – это мой выбор, мой раунд. Мне искренне кажется, что он его прикончит, так что с нетерпением жду боя. Очевидно, что ему есть что доказывать», – сказал Волкановски.

Перейра и Адесанья подерутся за пояс в среднем весе на UFC 287, который пройдет 9 апреля в Майами.

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8 комментариев

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zzzeeerrrooo
Ответ Tpy6kaMerlina
Перейра криптонит Адесаньи. Он чувствует себя проигравшим еще до боя
Он его без проблем разбирал и уверенно забирал бой по очкам
Если не выйдет с целью нокаутировать то снова отлетит
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Ват-сон
паузу штоле взял бы после допинга Махачева
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Sobachkin
Перейра вырубит
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Tpy6kaMerlina
Перейра криптонит Адесаньи. Он чувствует себя проигравшим еще до боя
+1
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+1
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Last avenger
Думается повторит Усмана
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Oleg Where
У них там в Австралии свой мир, но не до такой же степени.
+9
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Ruslan Isaev
Проблема Изи в том, что Перейра у него в голове.
Чувствуется какой-то мандраж что-ли от Исраэля
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Лев Чернецов
Что-то не особо в это верится
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