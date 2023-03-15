Перейра – Дрейку: «Надеюсь, в этот раз ты поставишь на правильного человека»

Чемпион UFC в среднем весе обратился к рэперу Дрейку в преддверии боя с Исраэлем Адесаньей.

«Надеюсь, в этот раз ты поставишь на правильного человека», – написал Перейра в социальных сетях.

В ноябре-2022 Дрейк поставил 1,4 миллиона долларов на победу Адесаньи в бое против Перейры. Алекс нокаутировал новозеландца в пятом раунде поединка, став новым чемпионом организации.

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