Перейра – Дрейку: «Надеюсь, в этот раз ты поставишь на правильного человека»
Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра обратился к рэперу Дрейку в преддверии боя с Исраэлем Адесаньей.
«Надеюсь, в этот раз ты поставишь на правильного человека», – написал Перейра в социальных сетях.
В ноябре-2022 Дрейк поставил 1,4 миллиона долларов на победу Адесаньи в бое против Перейры. Алекс нокаутировал новозеландца в пятом раунде поединка, став новым чемпионом организации.
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