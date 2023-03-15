Перейра – Дрейку: «Надеюсь, в этот раз ты поставишь на правильного человека»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Дрейк Исраэль Адесанья Алекс Перейра Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра обратился к рэперу Дрейку в преддверии боя с Исраэлем Адесаньей.

«Надеюсь, в этот раз ты поставишь на правильного человека», – написал Перейра в социальных сетях.

В ноябре-2022 Дрейк поставил 1,4 миллиона долларов на победу Адесаньи в бое против Перейры. Алекс нокаутировал новозеландца в пятом раунде поединка, став новым чемпионом организации.

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5 комментариев

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HolyKim
Ответ Fluffy^Gansta`
Только Боунс может пережить даже двойную ставку Дрейка, постричься в эмбедед и не проиграть. Так что боюсь, что Алекс обречён
кстати с боунсом дрейк проиграл ибо ставил на 3 раунд
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Fluffy^Gansta`
Только Боунс может пережить даже двойную ставку Дрейка, постричься в эмбедед и не проиграть. Так что боюсь, что Алекс обречён
+1
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sanek maloi
Дрейк настоящий фанат, а не какой то глор, почти всегда ставит на андердогов😂
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Abid_88
Алекс, у нас для тебя плохие новости)
+5
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Los Galácticos
Перейра еще не понял что он выиграл пояс благодаря ставке Дрейка.
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