Уиттакер хочет подраться с победителем реванша Перейра – Адесанья: «Я лучше, чем они оба»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья Алекс Перейра UFC 287 Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер заявил о намерении подраться с победителем реванша Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи.

«Я могу выйти на новый уровень. Чувствую, что войду в клетку с чемпионом и покажу свои лучшие качества.

Я понимаю, в какой ситуации сейчас оказался Адесанья. После нашего второго боя и двух поражений, я чувствую примерно то же самое.

Исраэль провел первый их бой так, как считал нужным, а в реванше выступит намного лучше. Я хочу встретиться с победителем.

Считаю, что я лучше, чем они оба. Верю, что смогу использовать свою борьбу и сделать бой со мной адским для обоих парней», – сказал Уиттакер.

Реванш Адесаньи и Перейры состоится 8 апреля на UFC 287.

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2 комментария

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gosha7202@mail.ru
Ответ Los Galácticos
Проиграл два раза Адесаньи, который в свою очередь 3 раза проиграл Перейре, триугольники обычно в ММА не работают, но почему-то я уверен что Перейра снесёт Уиттакера.
Стили делают бои, так что не соглашусь, если Роб сделает ставку на борьбу Перейре будет очень непросто
+2
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
Проиграл два раза Адесаньи, который в свою очередь 3 раза проиграл Перейре, триугольники обычно в ММА не работают, но почему-то я уверен что Перейра снесёт Уиттакера.
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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