Уиттакер хочет подраться с победителем реванша Перейра – Адесанья: «Я лучше, чем они оба»

Бывший чемпион UFC в среднем весе заявил о намерении подраться с победителем реванша и .

«Я могу выйти на новый уровень. Чувствую, что войду в клетку с чемпионом и покажу свои лучшие качества.

Я понимаю, в какой ситуации сейчас оказался Адесанья. После нашего второго боя и двух поражений, я чувствую примерно то же самое.

Исраэль провел первый их бой так, как считал нужным, а в реванше выступит намного лучше. Я хочу встретиться с победителем.

Считаю, что я лучше, чем они оба. Верю, что смогу использовать свою борьбу и сделать бой со мной адским для обоих парней», – сказал Уиттакер.

Реванш Адесаньи и Перейры состоится 8 апреля на 287.

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