Уиттакер хочет подраться с победителем реванша Перейра – Адесанья: «Я лучше, чем они оба»
Бывший чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер заявил о намерении подраться с победителем реванша Алекса Перейры и Исраэля Адесаньи.
«Я могу выйти на новый уровень. Чувствую, что войду в клетку с чемпионом и покажу свои лучшие качества.
Я понимаю, в какой ситуации сейчас оказался Адесанья. После нашего второго боя и двух поражений, я чувствую примерно то же самое.
Исраэль провел первый их бой так, как считал нужным, а в реванше выступит намного лучше. Я хочу встретиться с победителем.
Считаю, что я лучше, чем они оба. Верю, что смогу использовать свою борьбу и сделать бой со мной адским для обоих парней», – сказал Уиттакер.
Реванш Адесаньи и Перейры состоится 8 апреля на UFC 287.
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