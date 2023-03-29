Адесанья – о бое с Перейрой: «Это мой последний шанс»

Бывший чемпион в среднем весе поделился ожиданиями от поединка с , который состоится 9 апреля на UFC 287.

«Я готовлюсь к поединку с совершенно другим настроем. Все поставлено на кон, пришло время бросить кости. Мне это нравится. Звучит весьма поэтично.

Это мой последний шанс. Сделаю все возможное, чтобы победить», – сказал Адесанья.

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