Адесанья – о бое с Перейрой: «Это мой последний шанс»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра Адесанья - Перейра Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился ожиданиями от поединка с Алексом Перейрой, который состоится 9 апреля на UFC 287.

«Я готовлюсь к поединку с совершенно другим настроем. Все поставлено на кон, пришло время бросить кости. Мне это нравится. Звучит весьма поэтично.

Это мой последний шанс. Сделаю все возможное, чтобы победить», – сказал Адесанья.

Доминация африканских бойцов в UFC – миф. За год растеряли всех чемпионов

Шара Буллет – об Адесанье: «Эмо какой-то, аниме. Ногти красит»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Montreal
Типа типа 4-1 будет или 1-1 в мма. Вообще конор в этом плане прост и прагматичен . Наговорил потом проиграл и забыл . Потом снова наговорил ногу сломал и забыл . А для анимешника видимо бой это жизнь . Ну когда или если ну станет у них счет 1-1 и это только в ММА . Ну засушит от перейру а борьбе ну и что дальше?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Конопельченко
Почему последний? Это всего то первое поражение.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий