Фьюри – Усику: «Все сделал, чтобы отскочить, умолял дать тебе реванш как девочка. Получил реванш и все равно не захотел драться. Ссыкло»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику.

«Усик, мелкий ты говноед. Ты настоящий говнюк. Пучеглазый, щербатый крысеныш. Скользкий гондон. Все сделал, чтобы отскочить, умолял дать тебе реванш как девочка. Получил реванш и все равно не захотел драться. Ссыкло.

Знай, ссыкло, что ты не мужик и не мог бы бороться с цыганским королем. Никогда в жизни. Ты жирный трус. Вонючая крыса. И вся твоя команда это знает. Так что убегай», – сказал Фьюри.

Ранее ESPN написал, что запланированный на 29 апреля бой между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе не состоится.

Жена Усика назвала Фьюри цыганской королевой: «Быть жадным очень плохо»

Менеджер Усика: «Фьюри переоценен. Посмотрите на три его последних боя, продал ли он хотя бы раз миллион PPV?»

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мама Живанилда
Фьюри пустослов. Нет веры его словам после постоянных завершений карьеры, Конор из мира бокса
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tottenhamon21
пусик никому не интересен, фьюри обломал его. сейчас начнется вселенский плач со стороны позорных красюков и прочих дружков сашки. фьюри в любом случае получит выгодный бой, он в хорошем положении.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ Alfred11
Комментарий удален модератором
У Усика никогда не было проблем в переговорах, обычно они проходили тихо и объявляли бой.
Фьюри же сбежал от обязательного реванша с Кличко, а его переговоры с Джошуа и Усиком неожиданно срывались. Совпадение наверное.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dedpihto59
Интересно, как по Английский будет ссыкло?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Фьюри записал видео, где потребовал выполнить унизительные условия для Усика, тот согласился, но виноват все равно Усик?

Фьюри король шоу и маркетинга, но в этот раз он облажался по полной программе.
Если изначально хотел съехать с боя, то не нужно было публично устраивать переговоры. Думал, что Усик соскочит с боя, но нет.

Подозреваю, что он захочет этот бой года через 2, когда Усику будет под 40 и он конкретно сдаст.

В общем репутация Фьюри подпорчена, и виноват в этом только он.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
8gys799mjk
Интересно, цыган перед тем, как что-то высрать в сеть, тоже с батей советуется?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander62
с больной головы на здоровую...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alfred11
Ответ Artem Kalugin
Фьюри снова на веществах или окончательно чердаком поехал? С какого реванша Усик съехал? Из того, что вижу, это Фьюри руки выкручивал до последнего. А теперь хамски сливается.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Григорьев
усик наверное опять типа незалежную защищать пошёл 🤣🤣раз же уже ходил
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Abraham
Может это они так приняли решение подогреть публику?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ма Из
Ответ Artem Kalugin
Фьюри снова на веществах или окончательно чердаком поехал? С какого реванша Усик съехал? Из того, что вижу, это Фьюри руки выкручивал до последнего. А теперь хамски сливается.
видимо, речь о прописанном в контракте пункте о реванше в случае поражения
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ват-сон
"...жирный трус..." /задумался/ - это он про кого?))
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Kalugin
Фьюри снова на веществах или окончательно чердаком поехал? С какого реванша Усик съехал? Из того, что вижу, это Фьюри руки выкручивал до последнего. А теперь хамски сливается.
+20
-12
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий