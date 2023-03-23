Фьюри – Усику: «Все сделал, чтобы отскочить, умолял дать тебе реванш как девочка. Получил реванш и все равно не захотел драться. Ссыкло»

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к .

«Усик, мелкий ты говноед. Ты настоящий говнюк. Пучеглазый, щербатый крысеныш. Скользкий гондон. Все сделал, чтобы отскочить, умолял дать тебе реванш как девочка. Получил реванш и все равно не захотел драться. Ссыкло.

Знай, ссыкло, что ты не мужик и не мог бы бороться с цыганским королем. Никогда в жизни. Ты жирный трус. Вонючая крыса. И вся твоя команда это знает. Так что убегай», – сказал Фьюри.

Ранее ESPN написал, что запланированный на 29 апреля бой между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе не состоится.

Жена Усика назвала Фьюри цыганской королевой: «Быть жадным очень плохо»

Менеджер Усика: «Фьюри переоценен. Посмотрите на три его последних боя, продал ли он хотя бы раз миллион PPV?»