Фьюри – Усику: «Все сделал, чтобы отскочить, умолял дать тебе реванш как девочка. Получил реванш и все равно не захотел драться. Ссыкло»
Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику.
«Усик, мелкий ты говноед. Ты настоящий говнюк. Пучеглазый, щербатый крысеныш. Скользкий гондон. Все сделал, чтобы отскочить, умолял дать тебе реванш как девочка. Получил реванш и все равно не захотел драться. Ссыкло.
Знай, ссыкло, что ты не мужик и не мог бы бороться с цыганским королем. Никогда в жизни. Ты жирный трус. Вонючая крыса. И вся твоя команда это знает. Так что убегай», – сказал Фьюри.
Ранее ESPN написал, что запланированный на 29 апреля бой между Фьюри и Усиком за звание абсолютного чемпиона в тяжелом весе не состоится.
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Фьюри же сбежал от обязательного реванша с Кличко, а его переговоры с Джошуа и Усиком неожиданно срывались. Совпадение наверное.
Фьюри король шоу и маркетинга, но в этот раз он облажался по полной программе.
Если изначально хотел съехать с боя, то не нужно было публично устраивать переговоры. Думал, что Усик соскочит с боя, но нет.
Подозреваю, что он захочет этот бой года через 2, когда Усику будет под 40 и он конкретно сдаст.
В общем репутация Фьюри подпорчена, и виноват в этом только он.