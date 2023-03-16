Отец Фьюри – про бой с Усиком: «Это прогулка по парку для Тайсона»

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе , высказался о поединке с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

«Он намного лиг впереди них, он это знает. Усик – это прогулка по парку. Тайсон может вернуться через два года и победить его без проблем.

Тайсон участвовал в самом опасном бою, который только можно представить, – против . Усик не представляет никакой угрозы», – считает Фьюри-старший.

Бой Усика и Фьюри запланирован 29 апреля в Лондоне.

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