Отец Фьюри – про бой с Усиком: «Это прогулка по парку для Тайсона»
Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о поединке с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.
«Он намного лиг впереди них, он это знает. Усик – это прогулка по парку. Тайсон может вернуться через два года и победить его без проблем.
Тайсон участвовал в самом опасном бою, который только можно представить, – против Деонтея Уайлдера. Усик не представляет никакой угрозы», – считает Фьюри-старший.
Бой Усика и Фьюри запланирован 29 апреля в Лондоне.
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