Отец Фьюри – про бой с Усиком: «Это прогулка по парку для Тайсона»

Теги тяжелый вес Александр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о поединке с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

«Он намного лиг впереди них, он это знает. Усик – это прогулка по парку. Тайсон может вернуться через два года и победить его без проблем.

Тайсон участвовал в самом опасном бою, который только можно представить, – против Деонтея Уайлдера. Усик не представляет никакой угрозы», – считает Фьюри-старший.

Бой Усика и Фьюри запланирован 29 апреля в Лондоне.

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2 комментария

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Вася Енотов
Ситуация выглядит так, что именно Фьюри избегает поединка. Торг по гонорару по всей видимости был с целью побудить отказаться Усика от боя?). А он взял и согласился на возможные 70/30. Как же ещё красиво соскочить Тайсону? А главное зачем, если это всего лишь легкая прогулка по парку и изи мани?
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gosha7202@mail.ru
Хватит уже болтовни, подписывайте контракт и в бой, уже не терпится это глянуть
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