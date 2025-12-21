Топурия хочет финишировать Махачева на глазах у Хабиба.

Чемпион легкого дивизиона UFC Илия Топурия не боится навыков Ислама Махачева в партере.

«Считаю, что борьба – моя сильная сторона. Но недавно я понял, что это не то, чего хочет публика. Правда, в случае с Исламом, возможно, это именно то, что им нужно. Я хочу доминировать в стойке, нанести ему три-четыре удара в нужные места, а потом победить его приемом на глазах у Хабиба [Нурмагомедова]. И если он хочет пройти в ноги, я с радостью наступлю ему на голову.

Они [Махачев и Хабиб] такие дерзкие и высокомерные, Если Хабиб захочет вмешаться, то ему я тоже с радостью наступлю на голову», – сказал Топурия.

Ожидалось, что Топурия подерется с Махачевым в 2025 или 2026 году, но он взял перерыв в выступлениях.

