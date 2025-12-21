Вальтер Уокер: «Ган и Павлович нокаутируют меня в первом раунде. Перейра – за две минуты»
Вальтер Уокер считает, что у него нет шансов против топов UFC.
Боец UFC Вальтер Уокер считает, что у него нет шансов против топовых тяжеловесов промоушена.
«Сирил Ган? Он нокаутирует меня в первом раунде. Валдо Кортес-Акоста? Думаю, он тоже. Алекс Перейра? Он нокаутирует меня за две минуты. Сергей Павлович? Он разберется со мной в первом раунде», – сказал Уокер.
Напомним, Уокер идет на серии из четырех побед в первом раунде.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм jaidencablee
