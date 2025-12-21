0

Вальтер Уокер: «Ган и Павлович нокаутируют меня в первом раунде. Перейра – за две минуты»

Вальтер Уокер считает, что у него нет шансов против топов UFC.

Боец UFC Вальтер Уокер считает, что у него нет шансов против топовых тяжеловесов промоушена.

«Сирил Ган? Он нокаутирует меня в первом раунде. Валдо Кортес-Акоста? Думаю, он тоже. Алекс Перейра? Он нокаутирует меня за две минуты. Сергей Павлович? Он разберется со мной в первом раунде», – сказал Уокер.

Напомним, Уокер идет на серии из четырех побед в первом раунде.

Шон Стрикленд: «Аспиналл – полный неудачник. Он сознательно слился с поединка с Ганом»

Александр Волков: «Рассчитываю подраться за титул сразу же после реванша Ган – Аспиналл»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм jaidencablee
logoАлекс Перейра
logoMMA
logoUFC
logoСирил Ган
logoВальтер Уокер
logoСергей Павлович
Валдо Кортес-Акоста
