Вальтер Уокер: «Ган и Павлович нокаутируют меня в первом раунде. Перейра – за две минуты»

Вальтер Уокер считает, что у него нет шансов против топов UFC.

Боец UFC Вальтер Уокер считает, что у него нет шансов против топовых тяжеловесов промоушена.

«Сирил Ган ? Он нокаутирует меня в первом раунде. Валдо Кортес-Акоста ? Думаю, он тоже. Алекс Перейра ? Он нокаутирует меня за две минуты. Сергей Павлович ? Он разберется со мной в первом раунде», – сказал Уокер.

Напомним, Уокер идет на серии из четырех побед в первом раунде.

