О’Мэлли – о поединке Пола и Джошуа: «Признаться, даже меня вдохновляет, когда Джейк собирает полный зал. Впечатлен, сколько ему удается на этом зарабатывать»
О’Мэлли высказался о поединке Пола и Джошуа.
Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли оценил выступление Джейка Пола в бою с Энтони Джошуа.
«Джейк хорошо справился. Он бился со всей душой.
Признаться, даже меня вдохновляет, когда Джейк Пол собирает полный зал. Впечатлен, сколько ему удается на этом зарабатывать», – сказал О’Мэлли.
Напомним, Джошуа нокаутировал Пола в главном событии вечера бокса в Майами.
Пол перенес операцию на челюсти: «Следующие семь дней буду на диете из жидкостей»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
