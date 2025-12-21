О’Мэлли – о поединке Пола и Джошуа: «Признаться, даже меня вдохновляет, когда Джейк собирает полный зал. Впечатлен, сколько ему удается на этом зарабатывать»

О’Мэлли высказался о поединке Пола и Джошуа.

Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли оценил выступление Джейка Пола в бою с Энтони Джошуа .

«Джейк хорошо справился. Он бился со всей душой.

Признаться, даже меня вдохновляет, когда Джейк Пол собирает полный зал. Впечатлен, сколько ему удается на этом зарабатывать», – сказал О’Мэлли.

Напомним, Джошуа нокаутировал Пола в главном событии вечера бокса в Майами.

Пол перенес операцию на челюсти: «Следующие семь дней буду на диете из жидкостей»

«Мне надрали задницу». Джейк Пол отлетел от Джошуа