Цзю – о поединке Джошуа и Пола: «Такие бои портят бокс. Я – боксер старой формации, мне не хочется смотреть на эту клоунаду»

Костя Цзю: Джошуа – Пол? Это несерьезно, мне не хочется смотреть эту клоунаду.
Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю не хочет обсуждать поединок Энтони Джошуа и Джейка Пола.
«Это несерьезно. Я – боксер старой формации, мне не хочется смотреть на эту клоунаду. Кто-то считает, что подобные бои – шаг вперед для индустрии бокса? Вперед к чему? Шаг вперед – это когда олимпийский чемпион выступает против блогера? Я вообще не сторонник этого бардака. Такие бои портят бокс», – сказал Цзю.
Бой между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.
