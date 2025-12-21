  • Спортс
Ромеро вызвал Сильву на поединок по боксу: «Я – настоящий мужик. Ему нужно подраться со мной»

Йоэль Ромеро хочет драться с Андерсоном Сильвой.

Экс-претендент на пояс UFC Йоэль Ромеро предложил боксерский поединок Андерсону Сильве.

«Я иду в бокс. Хотите этого? Андерсон Сильва победил Тайрона Вудли. Вы знаете, что я – настоящий мужик. Ему нужно подраться со мной. Этот бой должен состояться. Вперед, Андерсон», – сказал Ромеро.

50-летний Сильва нокаутировал Вудли в боксерском поединке в Майами.

48-летний Ромеро минувшей ночью стал чемпионом RAF (Real American Freestyle) по вольной борьбе, разгромив Патрика Дауни со счетом 12:0.

Кормье – о поединке Джошуа и Пола: «Зрелищный, временами безумный бой. И закончился он именно так, как должен был закончиться»

Андерсон Сильва: «Хамзат – зверь. Но я бы поставил на Перейру»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Schmo
