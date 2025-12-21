Рокхолд – о разнице в уровне борьбы между Махачевым и другими бойцами UFC: «Все думали, что Оливейра хорош, а потом против него вышел Ислам. Бразилец выглядел отстойно на его фоне»

Рокхолд отметил превосходство Махачева в борьбе над другими бойцами.

Экс-чемпион UFC Люк Рокхолд высказался о разнице в уровне борьбы между Исламом Махачевым и другими бойцами промоушена.

«Все думали, что Чарльз Оливейра хорош, а потом против него вышел Ислам. Бразилец выглядел отстойно на фоне классного борца. Он даже не близок к его уровню. Вы просто поняли эту разница лишь после боя», – сказал Рокхолд.

Напомним, Махачев победил Оливейру удушающим приемом в 2022-м.

